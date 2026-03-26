อยุธยา ร้านข้าวแกง10บาท ข้าวสวยไม่อั้น สู้วิกฤตฝ่าพิษน้ำมันแพง ตรึงราคาอาหาร แม้ต้นทุนพุ่งสูงขึ้น หวังช่วยชาวกรุงเก่า อิ่มได้หนึ่งมื้อ แบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ประหยัดค่าใช้จ่าย ลูกค้าแห่กินแน่น
26 มีนาคม 2569 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อค่าครองชีพของประชาชน สินค้าต่างๆ มีการปรับราคา รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารหลายแห่ง เริ่มพิจารณาปรับราคา
ส่วนที่ร้าน “อิ่มแปล้ ข้าวแกง 10 บาท” ริมถนนเส้นทางงามเขต มุ่งหน้าถนนสายเอเชีย หมู่ 1 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ยังคงตรึงราคาขายอาหาร ประเภทข้าวแกงที่ถ้วยละ 10 บาท เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน แม้ต้นทุนจะเพิ่มสูงขึ้น
โดยมีลูกค้ามาใช้บริการจำนวนมาก ทุกวัน เปิดให้บริการมากว่า 3 ปี กับ เมนูข้าวแกง ที่มีทั้ง แกง ของทอด ต้ม ผัด น้ำพริกปลาทู มีเมนูกับข้าวให้เลือกกว่า 20 รายการต่อวัน ในราคา ถ้วยละ 10 บาท พร้อมบริการข้าวสวยไม่อั้น ทำให้เป็นที่นิยมของชาวบ้านและพนักงานในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงที่ค่าครองชีพพุ่งสูง
นายอำนาจ ชุ่มพุดซา อายุ 70 ปี ลูกค้าประจำ เปิดเผยว่า ปัจจุบันอาหารตามสั่งทั่วไปมีราคาสูงถึงจานละ 50-60 บาท แต่ร้านนี้ยังขายเพียง 10 บาท เลือกเมนูตามใจเราชอบ ถือว่า ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก โดยมารับประทานเป็นประจำ ใช้เงินเพียง 40 บาท ก็อิ่มได้หนึ่งมื้อ
ขณะที่ น.ส.กรรณิการ์ สินธาภา อายุ 26 ปี พนักงานบริษัท กล่าวว่า ร้านข้าวแกงราคา 10 บาท ในยุคนี้ถือว่า คุ้มค่า ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก โดยมารับประทานสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง บางครั้งมีเงินเพียง 20-30 บาทก็สามารถอิ่มท้องได้
ด้าน น.ส.ละอองทิพย์ ทรงลำเจียก อายุ 54 ปี ลูกค้าที่ซื้อกลับบ้าน ระบุว่า แวะซื้อแทบทุกวัน เพื่อนำไปทาน ที่ทำงาน เพราะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก เมื่อเทียบกับการทำอาหารเองที่มีต้นทุนสูง
น.ส.ถวัลยรัตน์ ภูแม้นวาส อายุ 40 ปี เจ้าของร้าน เปิดเผยว่า แม้ต้นทุนวัตถุดิบบางรายการจะปรับสูงขึ้นตามราคาน้ำมัน แต่ทางร้านยังคงพยายามตรึงราคาไว้ โดยยอมรับว่า กำไรลดลง แต่ยังสามารถบริหารจัดการได้ เนื่องจากวัตถุดิบบางส่วนยังไม่ปรับราคา และพยายามเฉลี่ยต้นทุนเพื่อให้อยู่รอด
“ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ อะไรที่พอช่วยกันได้ ก็อยากช่วยกันไปก่อน ยังไหวก็จะขายในราคาเดิม” เจ้าของร้านกล่าว
ทั้งนี้ “ร้านอิ่มแปล้ ข้าวแกง10บาท” เปิดให้บริการ วันจันทร์-เสาร์ ตั้งแต่ 06.30-13.30 น. ซึ่งยังคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญ ของประชาชนชาวกรุงเก่า ในการลดภาระค่าครองชีพ