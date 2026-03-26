สาวพาแม่มาแจ้งความ ก่อนโดนรวบ ตร.จ้องตาเจอพิรุธ ถึงกับหน้าซีด สารภาพเพิ่งเสพยาบ้า ผกก.เผยหน้าเห็นใจ คนเป็นแม่โดนหลานโกงที่ดินเกือบ 12 ไร่
วันที่ 26 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ที่สภ.ไชยวาน จ.อุดรธานี พ.ต.อ.รัฐพลชัย เพ็ญสงคราม ผกก.สภ.ไชยวาน ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนางสังวาล ไตรสิงห์ อายุ 70 ปีพร้อมลูกสาวคือน.ส.สวย นั่งซาเล้งมาขอความช่วยเหลือ หลังจากถูกหลานเอาหนังสือมาให้เซ็นลงลายมือชื่อ แต่ไม่รู้หนังสืออะไร ด้วยความไม่รู้ปรากฏว่าที่ดินเกือบ 12 ไ ร่ ถูกโอนขายไปแล้ว จึงอยากมาขอความช่วยเหลือจากตำรวจ
ทางท่านผกก.จึงเชิญขึ้นไปพบบนห้องทำงานนางสังวาลพร้อมลูกสาวก็เดินขึ้นไปพบ แต่ปรากฏว่าพอนั่งหน้าโต๊ะ ทางผกก.สังเกตเห็นลูกสาวนางสังวาลคล้ายคนเสพยา จึงจ้องมองตาและถามตรงๆ ว่าเสพยามาหรือไม่
สาวรายนี้ทราบชื่อคือน.ส.สวย เห็นตำรวจถามตรงๆหน้าซีดและยอมรับสารภาพว่าเสพยาก่อนพาแม่มาพบตำรวจ โดยเสพ 2 เม็ดแบ่งให้สามีเสพ 2 เม็ด และยังเหลือ 1 เม็ดในรถซาเล้ง ผกก.จึงได้เดินลงมาดูก็พบยาบ้าซุกซ่อนไว้ใต้เบาะ จึงคุมตัวน.ส.สวยไปตรวจหาสารเสพติดเป็นสีม่วงและดำเนินคดีในข้อหา “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย” ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป
พ.ต.อ.รัฐพลชัย เพ็ญสงคราม ผกก.สภ.ไชยวาน เปิดเผยว่า เคสนางสังวาลน่าสงสารถูกหลานหลอกเซ็นจำนองที่ดิน โดยที่เจ้าตัวอายุมากแล้วไม่รู้ว่าหลานให้ทำอะไร สุดท้ายต้องสูญที่ดินเกือบ 12 ไร่ ส่วนลูกสาวที่พาแม่มาพบตำรวจ สังเกตสายตาเหมือนคนติดยา จึงถามว่าเสพยามาใช่ไหม เจ้าตัวก็ยอมรับว่าเพิ่งเสพมา