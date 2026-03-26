ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว ธุรกิจตกปลา จอดเรือ ไม่ออกให้บริการ หลังน้ำมันราคาพุ่ง ชี้คำนวณต้นทุนเชื้อเพลิงแล้ว สูงเกินกว่ารายรับที่ได้

26 มี.ค. 69 – ภายหลังจากที่มีการประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันในช่วงคืนที่ผ่านมา 6 บาท / ลิตร ทำให้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในพื้นที่บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พบ ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวและเรือตกปลาหลายราย พบว่ามีการจอดเรือไม่ออกให้บริการ

นายสมประสงค์ บุญธรรมช่วย ตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจเรือนำเที่ยวและตกปลา เปิดเผยว่า การปรับขึ้นราคาน้ำมันครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่มีต้นทุนจำกัด

วันนี้จำเป็นต้องฝืนออกเรือ แม้จะขาดทุน เพราะลูกค้าเดินทางมาแล้ว แต่หากราคาน้ำมันยังคงปรับขึ้นต่อเนื่อง คงต้องทยอยคืนเงินมัดจำ และอาจจำเป็นต้องหยุดกิจการชั่วคราว เพราะแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว

ขณะที่ผู้ประกอบการบางส่วน เริ่มจอดเรือนิ่ง ไม่ออกให้บริการ เนื่องจากคำนวณต้นทุนเชื้อเพลิงแล้วสูงเกินกว่ารายรับที่ได้ ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ ทั้งธุรกิจเรือนำเที่ยว ธุรกิจตกปลา รวมถึงชาวประมงในพื้นที่

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