ชาวนา ตื่นตี 3 นำถังต่อคิวเติมน้ำมัน สุดช้ำขึ้น 6 บาท ก็ต้องยอม เพราะจำเป็น ฝากถึงนายกรัฐมนตรี ตอนนี้รวยกันจนล้นเหลือแล้ว

26 มี.ค. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. จ.กำแพงเพชร หลังราคาน้ำมันมีการปรับขึ้น สูงถึง 6 บาทต่อลิตร

โดยพบพี่น้องประชาชนและเกษตรกรจำนวนมาก นำรถยนต์และถังแกลลอนน้ำมัน มาจอดเข้าคิวรอเติมน้ำมันกันอย่างเนืองแน่นจนล้นปั๊ม

สำหรับวันนี้ทางปั๊มได้รับโควตาน้ำมันมาเพียง 6,000 ลิตร จึงได้มีการกำหนดมาตรการจำกัดวงเงินการเติม โดยรถยนต์ 4 ล้อ เติมได้ไม่เกิน 800 บาท ถังแกลลอนน้ำมัน เติมได้ไม่เกิน 800 บาท รถบรรทุก 6 ล้อ เติมได้ไม่เกิน 1,500 บาท รถบรรทุก 10 ล้อ เติมได้ไม่เกิน 2,800 บาท

เกษตรกรชาวนาที่มาเติมน้ำมัน เปิดเผยว่า ตอนนี้เครียด เพราะน้ำมันคือหัวใจหลักในการเกษตร โดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำที่ต้องเดินเครื่องตลอดเวลา หากไม่มีน้ำมัน พืชผลที่ปลูกไว้จะได้รับความเสียหาย ขณะที่ราคาผลผลิตอย่างข้าวก็ย่ำแย่จนจะขาดทุนอยู่แล้ว เมื่อเจอน้ำมันแพงซ้ำเติมจึงมองไม่เห็นทางออก

“อยากจะขายที่ทิ้ง แล้วไปซื้อควายมาไถนา แต่ควายสูบน้ำเข้านาไม่ได้ รถไถ รถลากข้าว คืนหนึ่งใช้ 12 ลิตร ไม่ได้จะกักตุนนะ ไม่มีเงินไปกักตุนหรอก มันเดือดร้อนจริง ตื่นตั้งแต่ตี 3 นะ มาที่นี่ ฝากถึงท่านนายก รวยจนล้นเหลือเลยค่ะ นายกหนู ช่วยหน่อยชาวบ้านเดือดร้อน ชาวนาจะตายกันหมด”

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนอากาศแปรปรวน ฉบับที่ 11 เปิดชื่อจังหวัดฝนถล่มพรุ่งนี้
2

เรื่องย่อ มรดกมืด เคน ประกบ มิ้นชิ ชวนค้นหาความจริงในคฤหาสน์แห่งความลับ
3

เจ้าของร้าน ป.กุ้งเผา ต้องเอาทองมาขาย แบกรายจ่ายเดือนละล้าน น้ำท่วมทำแย่ รายได้ไม่มีเลย
4

ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประชุมมอบนโยบาย ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค5
5

พิพัฒน์ ถกรับมือน้ำท่วมใต้ ลั่นฝนตก 2 วันติด ต้องพร้อมอพยพ ย้ำบทเรียนสงขลาปี 68
6

ทรัมป์ จี้ไทยลงนามภาษีช่วงเยือนเอเชีย อนุทิน สั่งพาณิชย์เร่งสปีด
7

เปิด 5 อันดับราศีสายแข็ง ดวงมหาเทพ มีโชคมีเกณฑ์จับเงินก้อนใหญ่ ลาภลอยมาเยือน
8

“รมว.สุชาติ”ลุยปราจีนฯเร่งช่วยน้ำท่วม ทส.ตั้งครัวสนาม ส่งอาหาร-สิ่งจำเป็นถึงพื้นที่เดือดร้อน ระดมกำลังช่วยต่อเนื่อง
9

ผู้ว่า ไอจิ เรียกทัวร์ บ่นนักกีฬา เทคบอล ไทย เรียกยอดวิว ปมดราม่าอาหารน้อย
10

'อนุทิน' ตรวจโรงครัวภูมิใจไทย บอกไก่ทอดต้องเค็มอีกหน่อย กะเพราไก่ให้ใส่ซีอิ๊วดำเพิ่ม