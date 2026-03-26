ชาวนา ตื่นตี 3 นำถังต่อคิวเติมน้ำมัน สุดช้ำขึ้น 6 บาท ก็ต้องยอม เพราะจำเป็น ฝากถึงนายกรัฐมนตรี ตอนนี้รวยกันจนล้นเหลือแล้ว
26 มี.ค. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. จ.กำแพงเพชร หลังราคาน้ำมันมีการปรับขึ้น สูงถึง 6 บาทต่อลิตร
โดยพบพี่น้องประชาชนและเกษตรกรจำนวนมาก นำรถยนต์และถังแกลลอนน้ำมัน มาจอดเข้าคิวรอเติมน้ำมันกันอย่างเนืองแน่นจนล้นปั๊ม
สำหรับวันนี้ทางปั๊มได้รับโควตาน้ำมันมาเพียง 6,000 ลิตร จึงได้มีการกำหนดมาตรการจำกัดวงเงินการเติม โดยรถยนต์ 4 ล้อ เติมได้ไม่เกิน 800 บาท ถังแกลลอนน้ำมัน เติมได้ไม่เกิน 800 บาท รถบรรทุก 6 ล้อ เติมได้ไม่เกิน 1,500 บาท รถบรรทุก 10 ล้อ เติมได้ไม่เกิน 2,800 บาท
เกษตรกรชาวนาที่มาเติมน้ำมัน เปิดเผยว่า ตอนนี้เครียด เพราะน้ำมันคือหัวใจหลักในการเกษตร โดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำที่ต้องเดินเครื่องตลอดเวลา หากไม่มีน้ำมัน พืชผลที่ปลูกไว้จะได้รับความเสียหาย ขณะที่ราคาผลผลิตอย่างข้าวก็ย่ำแย่จนจะขาดทุนอยู่แล้ว เมื่อเจอน้ำมันแพงซ้ำเติมจึงมองไม่เห็นทางออก
“อยากจะขายที่ทิ้ง แล้วไปซื้อควายมาไถนา แต่ควายสูบน้ำเข้านาไม่ได้ รถไถ รถลากข้าว คืนหนึ่งใช้ 12 ลิตร ไม่ได้จะกักตุนนะ ไม่มีเงินไปกักตุนหรอก มันเดือดร้อนจริง ตื่นตั้งแต่ตี 3 นะ มาที่นี่ ฝากถึงท่านนายก รวยจนล้นเหลือเลยค่ะ นายกหนู ช่วยหน่อยชาวบ้านเดือดร้อน ชาวนาจะตายกันหมด”