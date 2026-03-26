เชียงใหม่ ผงะ ชาวบ้าน หาปลาริมลำน้ำปิง ทอดแหหาปลา นึกว่าได้ปลา ที่แท้ หัวกะโหลกมนุษย์ รีบเผ่นแนบ แจ้ง ตร.เร่งตรวจสอบ ส่งนิติเวชชันสูตร ค้นหาผู้ตายเป็นใคร ชายหรือหญิง
26 มี.ค. 69 – เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ได้รับแจ้ง จากชาวบ้าน ที่ออกหาปลาลำน้ำปิงว่า
พบกระโหลกศรีษะมนุษย์ จำนวน 1 ชิ้น เหตุเกิด บริเวณข้างน้ำแม่ปิง ม.11 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ หลังจากนั้น จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้ามาตรวจสอบ ที่เกิดเหตุด่วน
พ.ต.อ.จักรินทร์ อัสดงพงพนา ผกก.สภ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เผยว่า ตนได้รับทราบรายงานแล้ว และสั่งการให้ พ.ต.ท.ชานนท์ ทองอินทร์ พนักงานสอบสวน ออกตรวจสอบแล้ว เบื้องต้นทราบว่า เป็นหัวกะโหลก ที่อาจจะไหลมาตามน้ำปิง พอน้ำแห้ง คนหาปลาไปทอดแห เจอก็เลยแจ้งตรวจสอบ
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ยังไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย กระโหลกสมบูรณ์ดี และยังไม่ทราบว่า เป็นเพศชายหรือหญิง จะต้องเก็บส่งให้ทางนิติเวช โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ชันสูตร ตรวจสอบ พร้อมให้ ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน ตรวจสอบ จึงจะทราบว่า เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย