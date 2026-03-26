เชียงใหม่ ผงะ ชาวบ้าน หาปลาริมลำน้ำปิง ทอดแหหาปลา นึกว่าได้ปลา ที่แท้ หัวกะโหลกมนุษย์ รีบเผ่นแนบ แจ้ง ตร.เร่งตรวจสอบ ส่งนิติเวชชันสูตร ค้นหาผู้ตายเป็นใคร ชายหรือหญิง

26 มี.ค. 69 – เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ได้รับแจ้ง จากชาวบ้าน ที่ออกหาปลาลำน้ำปิงว่า

พบกระโหลกศรีษะมนุษย์ จำนวน 1 ชิ้น เหตุเกิด บริเวณข้างน้ำแม่ปิง ม.11 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ หลังจากนั้น จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้ามาตรวจสอบ ที่เกิดเหตุด่วน

พ.ต.อ.จักรินทร์ อัสดงพงพนา ผกก.สภ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เผยว่า ตนได้รับทราบรายงานแล้ว และสั่งการให้ พ.ต.ท.ชานนท์ ทองอินทร์ พนักงานสอบสวน ออกตรวจสอบแล้ว เบื้องต้นทราบว่า เป็นหัวกะโหลก ที่อาจจะไหลมาตามน้ำปิง พอน้ำแห้ง คนหาปลาไปทอดแห เจอก็เลยแจ้งตรวจสอบ

จากการตรวจสอบเบื้องต้น ยังไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย กระโหลกสมบูรณ์ดี และยังไม่ทราบว่า เป็นเพศชายหรือหญิง จะต้องเก็บส่งให้ทางนิติเวช โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ชันสูตร ตรวจสอบ พร้อมให้ ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน ตรวจสอบ จึงจะทราบว่า เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนอากาศแปรปรวน ฉบับที่ 11 เปิดชื่อจังหวัดฝนถล่มพรุ่งนี้
2

เรื่องย่อ มรดกมืด เคน ประกบ มิ้นชิ ชวนค้นหาความจริงในคฤหาสน์แห่งความลับ
3

เจ้าของร้าน ป.กุ้งเผา ต้องเอาทองมาขาย แบกรายจ่ายเดือนละล้าน น้ำท่วมทำแย่ รายได้ไม่มีเลย
4

ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประชุมมอบนโยบาย ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค5
5

พิพัฒน์ ถกรับมือน้ำท่วมใต้ ลั่นฝนตก 2 วันติด ต้องพร้อมอพยพ ย้ำบทเรียนสงขลาปี 68
6

ทรัมป์ จี้ไทยลงนามภาษีช่วงเยือนเอเชีย อนุทิน สั่งพาณิชย์เร่งสปีด
7

เปิด 5 อันดับราศีสายแข็ง ดวงมหาเทพ มีโชคมีเกณฑ์จับเงินก้อนใหญ่ ลาภลอยมาเยือน
8

“รมว.สุชาติ”ลุยปราจีนฯเร่งช่วยน้ำท่วม ทส.ตั้งครัวสนาม ส่งอาหาร-สิ่งจำเป็นถึงพื้นที่เดือดร้อน ระดมกำลังช่วยต่อเนื่อง
9

ผู้ว่า ไอจิ เรียกทัวร์ บ่นนักกีฬา เทคบอล ไทย เรียกยอดวิว ปมดราม่าอาหารน้อย
10

'อนุทิน' ตรวจโรงครัวภูมิใจไทย บอกไก่ทอดต้องเค็มอีกหน่อย กะเพราไก่ให้ใส่ซีอิ๊วดำเพิ่ม