ผงะ จงอางยักษ์ ยาว 5 เมตร หนัก15 กก. เลื้อยหลบร้อนเข้าบ้านคน ชาวบ้านแตกตื่น ลุ้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยจับ พบเป็นงูจงอางขนาดใหญ่ ลำตัวอวบอ้วน
เมื่อเวลา 15.10 น. วันที่ 26 มี.ค.2569 อาสากู้ภัยฮุก 31 นครราชสีมา จุดไทยสามัคคี ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ว่า พบสัตว์เลื้อยคลานประเภทงู เลื้อยเข้ามาในบ้านพักหลังหนึ่ง หมู่ 11 บ้านน้ำซับ ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา จึงจัดทีมอาสากู้ภัยฯ ที่มีความเชี่ยวชาญจับสัตว์เลื้อยคลาน นำอุปกรณ์จับงู รุดไปให้ความช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้กึ่งปูน 2 ชั้น เจ้าของบ้านแจ้งว่า พบงูเลื้อยไปทางด้านข้างของตัวบ้าน บริเวณที่มีพาเลทพลาสติกวางอยู่ กู้ภัยฯ จึงเดินเข้าไปสำรวจพื้นที่และก้มส่องหาตัวงูทั่วบริเวณ ซึ่งพบว่า เป็นงูขนาดใหญ่ ขดซ่อนตัวอยู่ใต้พาเลทพลาสติกที่มีขวดน้ำยาหลายขวดวางทับอยู่ จึงใช้ไม้ง่ามสแตนเลสเขี่ยไปที่ตัวงู เพื่อจะจับออกมาในที่โล่ง
กู้ภัย ได้ใช้ความชำนาญเฉพาะตัว ดึงลำตัวของงูออกมาก่อน แล้วพยายามจับไปที่หัวของงู ใช้เวลาไม่ถึง 10 นาที ก็สามารถจับงูขนาดใหญ่ตัวนี้ได้สำเร็จ ท่ามกลางความตื่นตะลึงของเจ้าของบ้านและเพื่อนบ้านที่มาช่วยลุ้นคอยให้กำลังใจกันอยู่ไม่ห่าง
เมื่อตรวจสอบพบว่า เป็นงูจงอางขนาดใหญ่ ลำตัวอวบอ้วน เมื่อวัดขนาด มีความยาวประมาณ 5 เมตร และน้ำหนักกว่า 15 กิโลกรัม กู้ภัยจึงรีบนำใส่ถุงผ้า เพื่อจะนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่เหมาะสมในป่าทับลานที่ห่างไกลจากบ้านเรือน พร้อมกับย้ำเตือนชาวบ้านให้ดูแลจัดเก็บบ้านเรือนให้โปร่งโล่ง และหมั่นตรวจสังเกตพื้นที่โดยรอบบ้าน ระวังสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์มีพิษ
อย่าปล่อยให้มาหลบอาศัยในบ้านเรือน เพราะอาจะเกิดอันตรายขึ้นได้ ซึ่งช่วงนี้สภาพอากาศช่วงกลางวันจะร้อนจัด มักมีชาวบ้านแจ้งเหตุพบงูเลื้อยไปหลบความร้อนในบ้านเรือนบ่อยๆ ขอให้ช่วยกันระมัดระวังด้วย