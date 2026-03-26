พ่อแม่ร่ำไห้ใจสลาย ด.ช.14 จมแม่น้ำเจ้าพระยา เสียชีวิต หลังลงเล่นน้ำกับเพื่อน เผยว่ายน้ำไม่แข็ง เพื่อนเตือนแล้วอย่ากระโดดน้ำ รอบที่ 3 ช่วยไม่ทัน
เมื่อเวลา 13.30 วันที่ 26 มี.ค.2569 พ.ต.ต.นิรันทร์ สวัสดิ์ศรั สว.(สอบสวน)สภ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้รับแจ้งเหตุมีเด็กจมน้ำสูญหายในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณศาลาริมแม่น้ำเจ้ายาหรือสะพานยาว หมู่ที่7 ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้ประสานเจ้าหน้าที่ชุดปะดาน้ำหรือชุดกู้ภัยทางน้ำของมูลนิธิร่วมกตัญญเพื่อเข้าค้นหา
ที่เกิดเหตุ พบชาวบ้านและพ่อแม่ญาติ ยืนมองดูไปที่แม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีเจ้าหน้าที่ปะดาน้ำกำลังค้นหา ด.ช.เอ (นามสมมติ) อายุ 14 ปี ตำรวจได้ตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุในศาลาไม้ เจอแก้วน้ำ รองเท้าแตะ 1 คู่ ซึ่งเป็นของด.ช.เอ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ 20 นาที จึงพบร่างด.ช.เอ ห่างจากศาลาริมน้ำประมาณ 50 เมตร ท่วมกลางความเศร้าเสียใจของ พ่อแม่และญาติ รวมถึงเพื่อน นักเรียน จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ชุดปะดาน้ำของมูลนิธิร่วมกตัญญู ได้นำร่างด.ช.เอ ขึ้นมาที่บริเวณท่าเทียบเรือวัดบางกะเจ้านอก จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ ด.ช.เอ กับเพื่อนอีก 3 คน ได้ชวนกันไปเล่นน้ำที่เกิดเหตุเป็นประจำ และช่วงนี้เป็นช่วงที่โรงเรีนนปิดเทอมด้วย ส่วนวันนี้ได้พากันออกมาจากบ้านพักของด.ช.เอที่อยู่บริเวณใกล้โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง ตั้งแต่เวลาประมาณ 11.00 น. ก็เล่นกันตามปกติส่วน ด.ช.เอเป็นคนที่ว่ายน้ำไม่เก่งมักจะเล่นตรงบันไดศาลา
แต่มาวันนี้ ด.ช.เอได้กระโดดเล่นน้ำถึง 3 ครั้ง และตอนเกิดเหตุครั้ง 1-2 เพื่อนได้ไปช่วยไว้ได้ทันเพื่อนเลยบอกด.ช.เอให้หยุดเล่นเพราะเป็นช่วงที่น้ำลง และกระแสน้ำแรง จนมาครั้งที่ 3 เพื่อนเห็น ด.ช.เอกระโดดลงไปในน้ำเหมือนจะจมน้ำ แล้วก็จมน้ำหายไป เพื่อนพยามมองค้นหาแต่ไม่เจอได้ออกไปแจ้งชาวบ้านบริเวณนั้นมาช่วยและโทรศัพท์แจ้งขอความช่วยเหลือ