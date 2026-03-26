หนุ่มนักพนัน ร้องสายไหมต้องรอด ถูกชายกว่า 50 คนรุมทำร้ายในบ่อน หลังขอเป็นเจ้ามือไฮโล จนอาการสาหัส วงจรปิดถูกลบเกลี้ยง จะพาลงพื้นที่ จู่ๆ อาการทรุด ต้องหามส่ง รพ.
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 26 มี.ค.69 นายเอ (นามสมมติ) อายุ 33 ปี เข้าร้องขอความเป็นธรรมกับ นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด ภายหลังถูกกลุ่มชายฉกรรจ์กว่า 50 คน รุมทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดภายในบ่อนไก่ชนแห่งหนึ่ง ซอยอุ่นอารี ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
นายเอ กล่าวว่า เมื่อช่วงเย็นวันที่ 21 มี.ค.ที่ผ่านมา ตนพร้อมแฟนสาวได้เข้าไปเล่นการพนันไฮโลภายในบ่อนดังกล่าว ซึ่งเป็นสถานที่ที่ตนเข้าเล่นเป็นประจำมานานกว่า 2 ปี ระหว่างการเล่น เจ้าของบ่อนได้เข้ามาทักท้วงเจ้ามือให้เปลี่ยนลูกเต๋า โดยอ้างว่าพบการดัดแปลงอุปกรณ์ แฟนตนจึงอาสาเป็นเจ้ามือแทน โดยใช้ลูกเต๋าที่บ่อนจัดเตรียมให้
หลังจากนั้นได้เกิดเหตุชุลมุนขึ้น เมื่อกลุ่มนักพนันภายในวงเริ่มเข้าทำร้ายตน ทั้งชกต่อยและใช้ไม้กวาดตี ก่อนจะพยายามพาตัวเข้าไปพูดคุยภายในห้อง แต่กลับกลายเป็นว่าคู่กรณีโทรศัพท์เรียกพรรคพวกเพิ่มเติมกว่า 50 คน เข้ามารุมทำร้าย โดยใช้อาวุธทั้งท่อนไม้ ท่อนเหล็ก กระถางต้นไม้ และกรวยจราจร ทำร้ายอย่างไม่ยั้ง จนตนได้รับบาดเจ็บไหล่หลุด ปากฉีก ศีรษะแตกต้องเย็บกว่า 20 เข็ม และมีรอยฟกช้ำทั่วร่างกาย ขณะที่แฟนสาวซึ่งเข้ามาช่วย ถูกทำร้ายจนเส้นเลือดในตาแตก ตาบวม และมีอาการฟกช้ำตามร่างกาย
ภายหลังเกิดเหตุ ได้เข้าแจ้งความไว้แล้ว แต่คดีไม่คืบหน้า แม้ตำรวจจะทราบตัวผู้ก่อเหตุ อีกทั้งเมื่อพยายามขอภาพกล้องวงจรปิด กลับพบว่าถูกลบไปหมดแล้ว เชื่อว่าเจ้าของบ่อนเกรงว่าจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังได้รับการติดต่อจากกลุ่มผู้ก่อเหตุเพื่อขอเจรจาไกล่เกลี่ย แต่ยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ด้าน นายเอกภพ เปิดเผยว่า เบื้องต้นตนได้ประสานไปยังตำรวจภูธรภาค 1 เพื่อให้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการปราบปรามบ่อนการพนันผิดกฎหมาย อีกทั้งกรณีนี้ยังมีการเปิดบ่อนไฮโลในสถานที่ตีไก่ชน และยังก่อเหตุทำร้ายร่างกาย ซึ่งต้องมีผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย โดยขณะเกิดเหตุก็มีการลงมือทำร้ายกันทั้งสองฝ่าย อีกฝ่าย 50 คน อีกฝ่าย 1 คน โดยฝ่ายที่มากกว่าก็ถูกแทงเจ็บไป 2 คน ต่างฝ่ายก็ต่างแจ้งความกัน ตรงนี้ก็ปล่อยให้เป็นไปตามกฏหมาย
ส่วนสถานที่เกิดเหตุ วันนี้ตนเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นพื้นที่สถานที่ชนไก่ ไม่ใช่เป็นบ่อนโดยกายภาพ ทราบว่าบ่อนดังกล่าวมีคนมาเยอะเป็นร้อยคน เมื่อเลิกตีไก่กันก็รวมตัวกันลักลอบเล่นไฮโล ทั้งนี้ ได้ชี้แจงกับผู้เสียหายแล้วว่า แม้จะเป็นฝ่ายถูกกระทำ แต่การลักลอบเล่นการพนันก็ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย และอาจต้องถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกัน
ขณะที่ เพจสายไหมต้องรอด พาผู้เสียหายลงพื้นที่ แต่ผู้เสียหายเกิดอาการทรุดลง จนต้องประสานรถกู้ชีพมารับตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาล ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน และติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป