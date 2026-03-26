เกมแล้ว 2หนุ่มฝรั่ง ซิ่งบิ๊กไบก์-จยย.วิบาก ยกล้อกลางถนน ภูเก็ต ตร.รวบพร้อมยึดรถ ตรวจพบไม่มีใบขับขี่ แจ้งข้อหาเตรียมส่งฟ้องศาลดำเนินคดี
จากกรณีที่โซเชียลมีการแชร์ภาพชาวต่างชาติ ขี่จยย.บิ๊กไบก์ในลักษณะยกล้อด้วยความคึกคะนอง ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมใช้ถนน เหตุเกิดบริเวณถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต จนสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียล
ล่าสุด วันที่ 26 มี.ค.2569 พ.ต.อ.สุระศักดิ์ ใจดี ผู้กำกับการ สภ.ฉลอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุทันที โดยงานจราจร สภ.ฉลอง นำโดย พ.ต.ท.จักรพงษ์ เพชรรัตน์ รอง ผกก.ป.สภ.ฉลอง พร้อมด้วย พ.ต.ท.สิริพงศ์ สุริยัน สวป.สภ.ฉลอง และเจ้าหน้าที่ชุดจราจร ลงพื้นที่ตรวจสอบ ใช้เวลาเพียงประมาณ 3 ชั่วโมง จนทราบตัวผู้ขับขี่
จากการสืบสวนพบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 10.27 น. วันที่ 25 มี.ค.2569 โดยชายชาวต่างชาติได้ขับรถจักรยานยนต์ยกล้อเป็นระยะตลอดเส้นทางถนนเจ้าฟ้าตะวันตก บริเวณตรงข้ามห้างโลตัส ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต สร้างความตกใจและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในขณะนั้น อีกทั้งยังพบว่ามีเพื่อนชาวต่างชาติอีก 1 คน ขับขี่รถจักรยานยนต์ในลักษณะเดียวกันบนถนนสาธารณะ
ต่อมาในช่วงเย็นวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจสอบจนพบรถจักรยานยนต์ตามที่ปรากฏในคลิป ได้แก่ รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่น CRF 450R สีแดง-น้ำเงิน ทะเบียน 1กษ 5335 บุรีรัมย์ และรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่า รุ่น MT-07 ทะเบียน 7ขฆ 7237 กรุงเทพมหานคร จอดอยู่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อปากซอยยอดเสน่ห์ ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
จากการตรวจสอบพบตัวผู้ขับขี่คือ นายแฮร์รี่ เอ็ดเวิร์ด ฮอลล์ สัญชาติอังกฤษ และนายไบรอัน แอนโธนี เมอร์ฟี สัญชาติไอร์แลนด์ พร้อมรถจักรยานยนต์ของกลาง โดยทั้งสองไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ออกโดยนายทะเบียน และไม่มีใบอนุญาตขับขี่สากลหรือใบอนุญาตที่ใช้แทนกันได้
เจ้าหน้าที่จึงเชิญตัวทั้งสองไปยัง สภ.ฉลอง ซึ่งทั้งคู่รับสารภาพว่าได้ก่อเหตุตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์จริง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการตรวจยึดรถจักรยานยนต์ และดำเนินคดีในข้อหา
“ขับรถประมาทหวาดเสียว ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น” และ “ขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถจากนายทะเบียน” ก่อนส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมาย และส่งฟ้องต่อพนักงานอัยการเพื่อดำเนินคดีในชั้นศาลต่อไป