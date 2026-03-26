ตรึงไม่ไหว ผู้ประกอบธุรกิจขนส่ง บุรีรัมย์ ขึ้นค่าส่งสินค้า ชิ้นละ 5-10 บาท หลังราคาน้ำมันปรับขึ้นพรวดเดียวลิตรละ 6 บาท

26 มี.ค. 69 – ภายหลังจากที่มีการประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันในช่วงคืนที่ผ่านมา 6 บาท / ลิตร ทำให้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนั้น

ล่าสุด ผู้ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้า จ.บุรีรัมย์ อีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ซึ่งน้ำมันเป็นปัจจัยหลักในการประกอบธุรกิจ ตรึงราคาค่าขนส่งไม่ไหว

เนื่องจากต้นทุนในการเติมน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องปรับขึ้นค่าขนส่งสินค้าเป็นวันแรก เฉลี่ยชิ้นละ 5-10 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทางและน้ำหนักสินค้า

อย่างไรก็ตาม หากราคาน้ำมันยังลอยตัวปรับขึ้นอีกต่อเนื่อง ผู้ประกอบการอาจต้องขึ้นค่าขนส่งอีกตามภาวะราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น เพื่อความอยู่รอด

นางแจ่มศรี วงษ์วิลา ผู้จัดการบริษัทขนส่งสินค้า กล่าวว่า ก่อนหน้านี้แม้ราคาน้ำมันจะขยับขึ้น แต่ทางผู้ประกอบการพยายามตรึงราคาค่าขนส่งมาตลอด เพราะไม่อยากให้กระทบกับลูกค้า แต่พอวันนี้ราคาน้ำมันปรับขึ้นรวดเดียวลิตรละ 6 บาท ทำให้แบกรับภาระต้นทุนค่าน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นไม่ไหว

ปกติเติมน้ำมันรถบรรทุกขนส่งสินค้าเที่ยวละ 5,000 บาท แต่พอน้ำมันปรับขึ้นราคาอีกลิตรละ 6 บาท ต้องมีต้นทุนในการเติมน้ำมันเพิ่มขึ้นเที่ยวละ 500-1,000 บาท จึงจำเป็นต้องเพิ่มค่าขนส่งสินค้ากับลูกค้าชิ้นละ 5-10 บาท ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น อยากให้รัฐบาลเร่งควบคุมราคาน้ำมัน เพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชน และผู้ประกอบธุรกิจไปมากกว่านี้

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