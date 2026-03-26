รถดูดส้วม บุรีรัมย์ อั้นไม่ไหวเช่นกัน ปรับราคาค่าดูดส้วม เพิ่มบ่อละ 50 บาท พร้อมงดออกตระเวน ใช้วิธีจอดอยู่บ้าน รอลูกค้าโทรมาใช้บริการแทน

26 มี.ค. 69 – ภายหลังจากที่มีการประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันในช่วงคืนที่ผ่านมา 6 บาท / ลิตร ทำให้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง เช่นเดียวกับทางผู้ประกอบการรถบริการดูดส้วม

นายสุทธินันท์ นาคเวียง อายุ 69 ปี เจ้าของดูดส้วม ชาว อ.สตึก กล่าวว่า ปกติจะพาลูกน้องขับรถตระเวนไปตามเขตเทศบาลและตามหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อคอยรับบริการกับประชาชน

แต่หลังจากมีการปรับราคาน้ำมันทุกชนิดขึ้นลิตรละ 6 บาท ยอมรับว่าตกใจมาก เพราะเคยปรับครั้งละ 30-50 สตางค์เท่านั้น หรือเต็มที่ก็ 1 บาท เมื่อลองมาคิดคำนวณดูแล้ว รถดูดส้วมตนซึ่งมีน้ำหนักมาก ต้องกินน้ำมันเป็นเรื่องธรรมดา

หลังน้ำมันปรับราคาพุ่งพรวด จึงได้มีการปรับแผนใหม่ คือจะไม่ออกตระเวนอีกแล้ว จะจอดรถอยู่ที่บ้านแล้วให้ลูกค้าโทรศัพท์เรียกใช้บริการน่าจะคุ้มกว่า พร้อมกันนี้ได้ปรับราคาค่าบริการจากปกติจะคิดบ่อละ 300 บาท ล่าสุดแจ้งกับลูกค้าไปแล้วว่าขอเพิ่มเป็นบ่อละ 350 บาท ซึ่งลูกค้าเข้าใจดี

อย่างไรก็ตาม จากนี้ยังไม่ทราบว่าราคาน้ำมันจะปรับขึ้นอีกเท่าไหร่ ซึ่งหากยังสูงขึ้นต่อเนื่อง ราคาค่าดูดส้วมก็น่าจะปรับขึ้นอีกเช่นเดียวกัน

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