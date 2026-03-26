ชาวสงขลา เฮ วิกฤตน้ำคลี่คลาย หลังพลังงานจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบ พบวันนี้ปั๊มมีน้ำมันเพียงพอแก่การจำหน่าย ประชาชนไม่ต้องต่อแถวรอ
26 มี.ค. 69 – ภายหลังจากที่มีการประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันในช่วงคืนที่ผ่านมา 6 บาท / ลิตร ทำให้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง
อย่างไรก็ตามล่าสุด นายจักรพันธ์ กิ่งแก้ว พลังงานจังหวัดสงขลา มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดสงขลา ภายหลังการปรับราคาจำหน่ายในวันนี้
จากการตรวจสอบพบว่า สถานีบริการน้ำมันส่วนใหญ่มีปริมาณน้ำมันเพียงพอให้บริการแก่ประชาชนอย่างครบทุกชนิด โดยไม่พบภาพการต่อแถวรอเติมน้ำมันเหมือนที่ผ่านมา
ขณะที่ตัวแทนผู้ประกอบการ กล่าวว่า สถานการณ์โดยรวมได้ปรับตัวดีขึ้น และกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แม้จำนวนผู้มาใช้บริการจะลดลงบ้าง แต่ยังคงมีน้ำมันเพียงพอรองรับความต้องการของประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง