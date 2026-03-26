เรือข้ามฟากแม่กลอง สู้ศึกน้ำมันแพง ตรึงราคาค่าโดยสาร 2 บาท แม้ต้นทุนพลังงานพุ่งกระฉูด หวังช่วยลดภาระประชาชน
ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลรวดเดียว 6 บาทต่อลิตร จนส่งผลให้ราคาหน้าสถานีบริการในพื้นที่ส่วนกลางพุ่งไปแตะที่ระดับ 38.99 บาทต่อลิตร ซึ่งส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อภาคการขนส่งสาธารณะและต้นทุนการผลิตสินค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั้น
ล่าสุดวันที่ 26 มี.ค.69 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสำรวจผลกระทบด้านการคมนาคมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า “ท่าเรือแสงวณิช” ซึ่งให้บริการเรือข้ามฟากข้ามแม่น้ำแม่กลอง เส้นทางระหว่าง ฝั่งวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ไปยังฝั่งแสงวณิช ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ และที่สำคัญคือยังคงไม่มีการปรับขึ้นค่าโดยสารแต่อย่างใด
โดยการตัดสินใจตรึงราคาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนที่ต้องใช้บริการเรือข้ามฟากในการเดินทางไปทำงานและประกอบกิจการในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเข้าใจดีว่าในภาวะที่น้ำมันแพงเช่นนี้ ประชาชนส่วนใหญ่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม ทางผู้ให้บริการท่าเรือแสงวณิชระบุเพิ่มเติมว่า จะยังคงติดตามสถานการณ์และประเมินราคาน้ำมันดีเซลอย่างใกล้ชิด หากสถานการณ์ราคายังคงมีความผันผวน เพื่อหาแนวทางบริหารจัดการต้นทุนให้กระทบต่อผู้ใช้บริการน้อยที่สุดต่อไป