เชียงใหม่ เทศบาลนคร ทะยานขึ้นอันดับ1 เมืองอากาศแย่ที่สุดของโลก PM2.5 พุ่งสูง อำเภอเชียงดาว หนักสุด พื้นที่สีแดง แจ้งเตือนชาวเชียงใหมระวังสุขภาพ

27 มี.ค. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คุณภาพอากาศของในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นเป็นอันดับ 1 เมืองแย่ที่สุดของโลก เวลา 08.00 น. จากการตรวจวัด IQAIR.COM ดัชนีคุณภาพอากาศ US.AQI ตรวจวัดได้ 184 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ส่วนการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 วัดได้ 102.2ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ความเข้มข้น PM2.5 ขณะนี้เป็น 20.4 เท่าของค่าแนวทาง PM2.5 ประจำปีขององค์การอนามัยโลก

จากการตรวจสอบ คุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเวลา 08.00 น. พบว่า มีฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินจากค่ามาตรฐาน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จำนวน 6 จุด

และจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ของ กรมควบคุมมลพิษ ผ่านเว็บไซด์ AIR4THAI.COM มีค่าตั้งแต่ 49 – 183 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นสีแดง 2 จุด และสีสัม 4 จุด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มากที่สุด อำเภอเชียงดาว วัดได้ 183.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

รองลงมา จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วัดได้ 87.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล แม่แจ่ม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วัดได้ 73.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อำเภอฮอด ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วัดได้ 72.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วัดได้ 51.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่วัดได้ 49.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

คำแนะนำสุขภาพประชาชนทั่วไป ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้ง ที่ออกนอกอาคาร , จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่นไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา

ส่วนประชาชนกลุ่มเสี่ยงใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่นหน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคารเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์

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