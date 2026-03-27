BMW เสียหลักพุ่งชนต้นไม้ ไฟลุกท่วมเผาวอดทั้งคัน คลอกร่างเสียชีวิต 1 ราย นั่งเบาะข้างคนขับ พบหนุ่มวัย38 เลือดเต็มตัว อ้างไม่ได้มากับรถคันเกิดเหตุ
วันที่ 27 มี.ค.2569 พ.ต.ท.สำเนียง ศรีพรหม สารวัตร(สอบสวน) สภ.หนองหาน เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 22.00 น.ของวันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งเหตุรถเก๋งชนต้นไม้และเกิดไฟไหม้รถยนต์ บนถนนอ.หนองหาน-บ้านพังงู แยกเข้าไปทางบ้านเรืองชัย ม.7 ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกู้ภัยส่งเสริมธรรม จุดบริการหนองหาน, รถดับเพลิงของอบต.พังงู, อบต.หนองไผ่ และกู้ชีพ โรงพยาบาลหนองหาน
ที่เกิดเหตุพบรถเก๋ง ยี่ห้อ BMW ไม่ทราบสีและทะเบียนเนื่องจากถูกไฟไหม้ทั้งคัน บริเวณเบาะที่นั่งข้างคนขับพบร่างผู้เสียชีวิตถูกไฟคลอกสภาพดำเป็นตอตะโก เจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องตัดถ่างงัดร่างของผู้เสียชีวิตออกมา ยังไม่ระบุเพศได้เนื่องจากถูกไฟไหม้
ขณะเดียวกันพบชายคนหนึ่งชื่อ นายวิศิษฎ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 38 ปี สภาพมีเลือดท่วมตัว น่าจะมีอาการมึนเมา พูดจาวกไปวนมา อ้างว่าไม่ได้มากับรถเก๋งคันเกิดเหตุ ได้ยินเสียงรถชนต้นไม้และมีไฟไหม้วิ่งออกมาดู
เจ้าหน้าที่จึงถามว่า แล้วเลือดเต็มตัวทำอะไรมาจากไหน ชายคนดังกล่าวก็บอกว่า ไม่รู้เหมือนกัน และต่อมาก็บอกว่าเป็นคนมากับรถ คนไฟไหม้มาด้วยกันหลายคนเลย ประมาณ 6-7 คน ตนจะไปซื้อเหล้าที่ร้านสะดวกซื้อ
เจ้าหน้าที่เค้นถามอีกก็บอกว่า เป็นรถเก๋งของตนเอง ไม่ได้ต่อทะเบียน นั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนที่ร้านขายทุเรียนในบ้านเรืองชัย เพื่อนยืมรถจะไปซื้อเหล้าที่ร้านสะดวกซื้อ แต่ไม่รู้ว่าเป็นคนไหนขับออกมา
ดูท่าจะคุยยังไม่รู้เรื่องและไม่แน่ใจว่ามากับรถคันเกิดเหตุหรือไม่ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไปเป่าแอลกอฮอล์และตรวจหาสารเสพติด รอให้สร่างเมาแล้วจะสอบสวนอีกครั้ง ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่
นายศุภโชค เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของอบตพังงู และเป็นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ กล่าวว่า ช่วงเกิดเหตุก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงดังมากเหมือนรถชนต้นไม้ จากนั้นก็เห็นไฟลุกท่วมทันที และสังเกตเห็นนายวิศิษฎ์คลานออกมาจากรถ ตนก็บอกว่ารีบออกมา ๆ และก็ถามว่ามากับใคร เขาก็บอกว่ามาคนเดียว
แต่พอเจ้าหน้าที่ดับไฟที่ไหม้รถเก๋งได้เข้าตรวจสอบภายในรถเก๋ง มองเข้าไปในรถเห็นเบาะรถเลือดซึมออก ไปดูใกล้ ๆ ถึงรู้ว่าเป็นศพคนเสียชีวิตดังกล่าว
หลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุยังไม่รู้สาเหตุเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดอะไรกันแน่ รถเก๋งที่ถูกไฟไหม้มากี่คน ใครเป็นคนขับ และผู้เสียชีวิตเป็นใคร เจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบและเรียกนายวิศิษฏ์ที่สร่างเมามาสอบถามรายละเอียดอีกครั้ง