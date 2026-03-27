สุชาติ รองนายกรัฐมตรี และ รมว.ทส. สั่งเข้มเดินหน้าปฏิบัติการต่อเนื่อง ใช้อากาศยาน ทส. คุมไฟป่าแม่ปิง ลำพูน ลดผลกระทบ PM2.5 ภาคเหนือ
วันที่ 27 มีนาคม 2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ยังคงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งเดินหน้าปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการบูรณาการกำลังทั้งภาคพื้นดินและอากาศยานเข้าควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยง
โอกาสนี้ นายกานตพันธุ์ พิศาลสุขสกุล ผู้ตรวจราชการ กระทรวงทส. ในฐานะโฆษกกระทรวงทส. เปิดเผยว่า จากรายงานของศูนย์ปฏิบัติการพื้นที่ภาคเหนือ ระบุว่า เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 ได้จัดเฮลิคอปเตอร์กระทรวง ทส. (ฮ.ทส.1117) ลงพื้นที่สนับสนุนภารกิจดับไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง สถานีควบคุมไฟป่าแม่ปิง และศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร (เสือไฟ)
อีกทั้งมีการประชุมวางแผนร่วมกัน และใช้สถานีควบคุมไฟป่าแม่ปิงเป็นฐานปฏิบัติการ ก่อนดำเนินการบินสำรวจสถานการณ์ เพื่อประเมินความรุนแรงของไฟป่า สำรวจแหล่งน้ำ และกำหนดจุดส่งกำลังพลในพื้นที่ตำบลก้อ และตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ พบจุดความร้อนหลายจุดกระจายตัวตามแนวสันเขาสูงชัน และมีแนวโน้มลุกลามต่อเนื่อง
โดยภายหลังการวิเคราะห์สถานการณ์ ได้กำหนดแผนใช้อากาศยานในการลำเลียงกำลังพลเข้าสนับสนุนหน่วยภาคพื้น และปฏิบัติการทิ้งน้ำดับไฟในพื้นที่ที่เกิดไฟป่ารุนแรง เพื่อสกัดกั้นการลุกลามของไฟป่า
ทั้งนี้ ชุดปฏิบัติการบินได้ดำเนินภารกิจลำเลียงเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าจำนวน 13 นาย เข้าพื้นที่รวม 4 เที่ยวบิน และสนับสนุนการทิ้งน้ำดับไฟอีก 15 เที่ยวบิน ปริมาณน้ำรวม 7,500 ลิตร ส่งผลให้สามารถควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในจุดเป้าหมายได้เป็นส่วนใหญ่
นายสุชาติ ยืนยันจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมสนับสนุนกำลังและอากาศยานเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง หากสถานการณ์ยังมีความจำเป็น เพื่อควบคุมไฟป่าให้ได้โดยเร็ว และลดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ