เลขาสพฉ. แจ้งรถฉุกเฉิน แบกค่าเชื้อเพลิง เหตุราคาน้ำมันพุ่ง ต้นทุนที่สูงขึ้น-ลดการวิ่งเคสระยะไกล กังวลสงกรานต์ อุบัติเหตุสูง อาจวุ่น วอนรัฐ ให้คูปองน้ำมัน กู้ภัย ช่วยได้มาก
27 มีนาคม 2569 – นายพิเชษฐ์ หนองช้าง เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ว่า
ขณะนี้ ยังไม่ได้รับรายงานผลกระทบอย่างเป็นทางการ จากหน่วยปฏิบัติการแพทย์ทั่วประเทศ โดยคาดว่า จะมีการสรุปสถานการณ์เข้ามาในช่วงเย็นของทุกวัน เนื่องจากมีการติดตามและประเมินสถานการณ์เป็นรายวัน
อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า แนวโน้มราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ย่อมส่งผลต่อต้นทุนการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพกู้ภัย โดยเฉพาะหน่วยอาสาสมัครและมูลนิธิต่างๆ ที่อยู่ในระบบ ซึ่งส่วนใหญ่พึ่งพางบประมาณสนับสนุนแบบรายกรณี (case-based payment) จาก สพฉ. และเงินบริจาคเป็นหลัก
“ต้นทุนที่สูงขึ้น อาจทำให้บางหน่วยต้องพิจารณาจำกัดระยะทางการให้บริการ เช่น ลดการวิ่งเคสระยะไกล หรือโฟกัส เฉพาะพื้นที่ใกล้เคียงมากขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับศักยภาพและนโยบายของแต่ละหน่วย” นายพิเชษฐ์ กล่าว
เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า ปัจจุบันอัตราชดเชยค่าปฏิบัติการ ยังเป็นอัตราเดิม เช่น ผู้ป่วยกลุ่มอาการไม่รุนแรง (สีเขียว) ได้รับ 350 บาท และกลุ่มอาการปานกลาง (สีเหลือง) 500 บาท ขณะที่กรณีฉุกเฉินรุนแรง (สีแดง) สำหรับรถพยาบาลขั้นสูง จะได้รับ 1,100 บาท ซึ่งเป็นเพียงค่าชดเชยไม่ใช่ต้นทุนที่แท้จริง โดยขณะนี้อยู่ระหว่าง การศึกษาต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งมีแนวโน้มสูงกว่ามาก
ทั้งนี้ ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศ มีรถปฏิบัติการรวมกว่า 14,000 คัน ครอบคลุมทั้งหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมูลนิธิอาสาสมัคร แต่ยังมีอีกประมาณ 2,600 ตำบลที่ไม่มีหน่วยปฏิบัติการประจำพื้นที่ ทำให้ต้องพึ่งพาหน่วยจากพื้นที่ใกล้เคียงเข้าไปให้บริการ
เมื่อถามว่า ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นลิตรละ 6 บาท ส่งผลกระทบต่อการบริการของรถฉุกเฉินหรือไม่ นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า หากราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูง อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน ในพื้นที่ห่างไกลมากที่สุด เนื่องจากหน่วยปฏิบัติการอาจจำกัดการให้บริการเฉพาะพื้นที่ของตนเองก่อน ส่งผลให้การเข้าถึงบริการฉุกเฉินล่าช้า
ทั้งนี้ ได้มีการสะท้อนข้อกังวลดังกล่าวต่อที่ประชุมและฝ่ายนโยบายแล้ว โดยเสนอให้ภาครัฐ พิจารณามาตรการช่วยเหลือ เช่น การสนับสนุนคูปองค่าน้ำมัน หรือมาตรการเฉพาะสำหรับหน่วยกู้ชีพกู้ภัย โดยเฉพาะกลุ่มอาสาสมัครที่เป็นกำลังสำคัญของระบบ
“ยอมรับว่า มีความกังวล โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่มีแนวโน้มเกิดอุบัติเหตุสูง หากต้นทุนเพิ่มขึ้น แต่การสนับสนุนไม่เพียงพอ อาจกระทบต่อความพร้อมของเครือข่ายอาสา ถ้ามีการสนับสนุนคูปองน้ำมันให้กู้ภัย ก็จะช่วยได้มาก” นายพิเชษฐ์ กล่าว
นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า แม้ปัจจุบัน ยังไม่พบสัญญาณการหยุดให้บริการ แต่หากสถานการณ์ยืดเยื้อ อาจเริ่มเห็นผลกระทบชัดเจนมากขึ้นในระยะถัดไป ขณะเดียวกัน สพฉ. ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ผ่านศูนย์สั่งการทั่วประเทศ เพื่อประเมินและเตรียมมาตรการรองรับอย่างต่อเนื่อง