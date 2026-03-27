จับพระใส่วิกเมาขับ กลางด่านสุรินทร์ พบปืน-เงินสดเป็นแสน นั่งมากับสีกาท่าทีพิรุธ สารภาพยังบวชอยู่ ให้สีการับผิดเรื่องปืนแทนเพราะกลัวผิดวินัยสงฆ์
วันที่ 27 มี.ค. 2569 พ.ต.อ.ชัยณรงค์ บุญด้วง รอง ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ พ.ต.อ.เอกพงษ์ พลมณี ผกก.สภ.เมืองสุรินทร์, พ.ต.ท.วัชรพงศ์ พวงบุตร รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสุรินทร์, และ พ.ต.ท.อรรถพล พลยางนอก รอง ผกก.จร.สภ.เมืองสุรินทร์ ตร.สภ.เมืองสุรินทร์ ชุดจราจรและชุดสืบสวน ร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณ ถนนสุขุมวิทสายกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ขณะปฏิบัติหน้าที่พบรถยนต์ยี่ห้อเชฟโลเล็ต สีเทา ขับเข้ามายังจุดตรวจ พบว่าผู้ขับแสดงตนไม่ตรงกับข้อมูลในเบื้องต้น ต่อมาทราบชื่อคือ นายศุภวัฒน์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี สวมหมวกวิกผม
จากการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
จึงดำเนินการจับกุมในข้อหา “ขับรถในขณะเมาสุรา” จากการตรวจสอบภายในรถ พบผู้โดยสารหญิง 1 ราย คือ นางสุมนฑาทิพย์ (นามสมมติ) อายุ 46 ปี ซึ่งมีท่าทีพิรุธ เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจค้น พบ อาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มม. พร้อมเครื่องกระสุนปืน ซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าสะพาย
จึงแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นฐาน “มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และ พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต”
นอกจากนี้ จากการตรวจค้นภายในรถเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่พบ เงินสดจำนวน 123,814 บาท รวมทั้ง อังสะ สบง และประคดเอว ซึ่งเป็นเครื่องอัฐบริขารของพระภิกษุ
จากการสอบสวน นายศุภวัฒน์ ทราบว่ายังมีสถานะเป็นพระภิกษุจำพรรษาอยู่ในสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ส่วนกรณีอาวุธปืนนั้น นางสุมนฑาทิพย์ ให้การว่า อาวุธปืนดังกล่าวมิใช่ของตน แต่เป็นของ นายศุภวัฒน์ ส. โดยก่อนหน้านี้รับสารภาพแทน เนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวจะได้รับผลกระทบทั้งทางกฎหมายและทางพระวินัย
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนและอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวกับสถานะทางพระวินัยต่อไป