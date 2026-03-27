สุราษฎร์ธานี เริ่มวันนี้ เซ่นพิษน้ำมันแพง 2 ผู้ประกอบการ เรือเฟอร์รี่ ข้ามเกาะ สมุย-พะงัน แบกภาระต้นทุนไม่ไหว ตรึงราคาไม่อยู่ ปรับขึ้นค่าโดยสาร
27 มีนาคม 2569 – จากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ขยับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ บริษัทผู้ให้บริการเดินเรือ ได้แก่ บริษัท ซีทรานต์เฟอร์รี่ จำกัด และ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
อัตราค่าโดยสารใหม่ “ราคาแบบขั้นบันได”
ต้องบังคับใช้อัตราค่าโดยสารใหม่ ตามโครงสร้าง “ราคาแบบขั้นบันได” ในช่วงที่ 8 ตามประกาศของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับวันที่ 6 มิถุนายน 2565
สอดคล้องกับต้นทุน การดำเนินงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุน การดำเนินงาน เส้นทาง ดอนสัก – เกาะสมุย – ดอนสัก ค่าตั๋วผู้โดยสาร จาก 180 บาท ขยับราคาเป็น 210 บาท เส้นทาง ดอนสัก – เกาะพะงัน – ดอนสัก ค่าตั๋วผู้โดยสาร จาก 250 บาท ปรับขึ้นเป็น 280 บาท
ค่ารถลงเรือ ตั๋วโดยสาร 1,040 บาท
ส่วนอัตรา ค่ารถลงเรือ ประเภทรถยนต์นั่ง 4 ล้อ รถ SUV รถปิคอัพ รถตู้ ใช้อัตราค่าโดยสาร เส้นทาง ดอนสัก – เกาะสมุย – ดอนสัก ค่าตั๋วโดยสาร 670 บาท ส้นทาง ดอนสัก – เกาะพะงัน – ดอนสัก ค่าตั๋วโดยสาร 1,040 บาท
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป