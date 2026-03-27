สาววัย 27 เปิดใจ ปมล็อกประตูบ้านขังรถหรูของนักท่องเที่ยวชาวจีน หลังเข้ามาจอดโดยไม่ได้รับอนุญาต เผยเคยเกิดปัญหาซ้ำซากกับลูกค้าร้านอาหารใกล้เคียง เตรียมปรับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอีก
จากกรณีเจ้าของบ้านล็อกประตู ไม่ให้รถยนต์ที่เข้ามาจอดในบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องรอจนถึงเวลา 20.00 น. จึงเปิดให้ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวจีนได้รับความเดือดร้อนนั้น
คืบหน้าเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 น.ส.พิม (นามสมมติ) อายุ 27 ปี เจ้าของบ้านที่ล็อกประตู เปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่า บ้านของตนประกอบกิจการร้านอาหาร เปิดให้บริการในช่วงเย็นถึงกลางคืน ขณะที่ในซอยเดียวกันห่างออกไปประมาณ 100 เมตร มีร้านอาหารเช้าอีกแห่ง และซอยดังกล่าวเป็นซอยตัน ทำให้ที่ผ่านมาเคยมีปัญหาข้อพิพาทเรื่องการจอดรถในบ้านของตนมาแล้ว
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา มีรถยนต์ยี่ห้อเบนซ์คันหนึ่งเข้ามาจอดภายในบริเวณบ้านของตน ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวและมีการตากผ้าไว้ ต่อมาตนและมารดาจะออกไปทำธุระ พบรถคันดังกล่าวจอดอยู่ จึงโทรศัพท์สอบถามไปยังร้านอาหารเช้าที่อยู่ใกล้เคียง แต่ทางร้านแจ้งว่าไม่ใช่รถของลูกค้า
ตนจึงตัดสินใจล็อกประตูบ้านและออกไปทำธุระภายนอก กระทั่งต่อมาพนักงานของร้านอาหารเช้าโทรศัพท์มาแจ้งว่า รถคันดังกล่าวเป็นของลูกค้าร้าน ขอให้ตนกลับมาเปิดประตู แต่ตนแจ้งว่าไม่สะดวก เนื่องจากติดธุระ และจะกลับมาเปิดได้ในช่วงเวลา 20.00 น.
หลังจากนั้น ลูกค้าชาวจีนได้โทรศัพท์ติดต่อโดยตรง เสนอให้เงินทิปจำนวน 100 บาท เพื่อขอให้มาเปิดประตูโดยเร็ว และระบุว่าจะมาใช้บริการร้านของตนในช่วงเย็น แต่ตนยืนยันว่าไม่สามารถกลับไปได้ ต้องรอให้เสร็จธุระก่อน จนกระทั่งช่วงค่ำจึงเดินทางกลับมาเปิดประตู
น.ส.พิม ยังระบุว่า ภายหลังได้ไปที่สถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแจ้งความดำเนินคดีข้อหาบุกรุก แต่เนื่องจากชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของมารดา พนักงานสอบสวนจึงแนะนำให้เจ้าของที่ดินมาแจ้งความเองหรือมอบอำนาจ ทำให้ยังไม่ได้ดำเนินคดี
เจ้าของบ้านกล่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุลักษณะเดียวกัน และได้แจ้งไปยังเจ้าของร้านอาหารเช้าโดยตรง ซึ่งเจ้าของร้านอ้างว่าอยู่ต่างจังหวัด และจะสั่งการให้พนักงานจัดระเบียบที่จอดรถของลูกค้า แต่สุดท้ายก็ไม่มีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ บ้านของตนเปิดให้ลูกค้าที่มาใช้บริการสามารถจอดรถได้ และยังอนุญาตให้บุคคลทั่วไปใช้พื้นที่กลับรถได้ เนื่องจากเป็นซอยตัน แต่กรณีดังกล่าวเป็นการเข้ามาจอดโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งที่หน้าร้านมีป้ายระบุชัดเจนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่า “สำหรับลูกค้าร้านเท่านั้น” ซึ่งเชื่อว่านักท่องเที่ยวสามารถอ่านได้
สำหรับแนวทางป้องกันในอนาคต ตนระบุว่าจะเปิดเฉพาะประตูเล็กสำหรับรถจักรยานยนต์และการรับส่งพัสดุเท่านั้น ส่วนประตูใหญ่จะเปิดเฉพาะช่วงเวลาที่ร้านอาหารเปิดให้บริการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก