เรือโดยสารพัทยา เกาะล้าน ปรับค่าโดยสารขึ้น 10 บาท จากเดิม 30 เป็น 40 บาท เริ่ม 10 เมษายน นี้ เซ่นพิษน้ำมันแพง หลังตรึงราคา ไม่เคยปรับมานานกว่า 16 ปี
วันที่ 27 มี.ค.2569 เพจ “เรือโดยสารพัทยา–เกาะล้าน” แจ้งปรับอัตราค่าโดยสารเรือประจำทาง เส้นทางพัทยา–เกาะล้าน จากเดิม 30 บาท เป็น 40 บาทต่อคน (อัตราเดียว) โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เป็นต้นไป หลังแบกรับต้นทุนมายาวนานกว่า 16 ปี
การปรับราคาครั้งนี้ เป็นไปตามคำร้องที่ยื่นตั้งแต่ปี 2566 และได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาน้ำมันที่ยังผันผวน
สำหรับบรรยากาศที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา พบว่ายังมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เดินทางไปเกาะล้านอย่างต่อเนื่องในช่วงปิดเทอม แม้ผู้ประกอบการบางส่วนระบุว่าจำนวนผู้โดยสารเริ่มลดลงจากผลกระทบต้นทุนน้ำมันที่พุ่งสูง
ด้านนายพิทักษ์ เฟื้องคอน ผู้ประกอบการเรือ เปิดเผยว่า ต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจ ทำให้ต้องปรับราคาค่าโดยสารเพื่อความอยู่รอด และอาจมีการทบทวนโครงสร้างราคาอีก หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย ซึ่งราคาค่าโดยสารเรือข้ามไปยังเกาะล้านราคา 30 บาทใช้มานานหลายปี จึงขอปรับราคาค่าโดยสารขึ้นอีก 10 บาท จากเดิม 30 บาท เป็น 40 บาทต่อท่าน ซึ่งจะมีผลในการปรับใช้ในวันที่ 10 เมษายน 2569 นี้