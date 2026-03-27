งานเข้า ตร.เสื้อขาว กร่างใส่ชาวบ้าน ช่วยเพื่อนเมาขับ ผู้การฯศรีสะเกษ จ่อฟันวินัย-สั่งขัง ชี้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อภาพลักษณ์ตำรวจ
วันที่ 27 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีผู้เสียหายรายหนึ่ง โพสต์คลิปวิดีโอลงเฟซบุ๊ก พร้อมระบุข้อความว่า “ชนแล้วหนี เมาแล้วขับ คู่กรณีมีแค่ 1 คน นะคะ คือคนเสื้อสีกรม กางเกงสีดำแถบขาว สะพายกระเป๋า ส่วนท่านตำรวจเมืองศรีสะเกษที่ ใส่เสื้อสีขาว กางเกงขาสั้นคือเพื่อนของคู่กรณี เมาแล้วขับแต่มีแบ๊กใหญ่
รถทางเราคือรถกระบะจอดอยู่เฉยๆนะคะ ถ้าพูดคุยกันดีๆคนเรามันให้อภัยกันได้แต่ มาฟังปากตำรวจเมืองศรีสะเกษกันค่ะ ปล.ท่านตำรวจเสื้อขาว ในคลิปท่านบอกว่าลงคลิปได้นะคะ” โดยหลังคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกแชร์ออกไป เกิดกระแสวิพากษ์วิจารน์ในโลกออนไลเป็นน์จำนวนมาก ถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมของตำรวจรายนี้
จากการตรวจสอบภาพในวิดีโอ ปรากฏชายสวมเสื้อแขนยาวสีกรม เป็นผู้ขับรถเก๋งสีขาว หมายเลขทะเบียน 7071 ศรีสะเกษ ซึ่งก่อเหตุเฉี่ยวชนรถยนต์ของผู้โพสต์แล้วหลบหนี โดยมีพฤติกรรมพูดจาคล้ายผู้มีอาการมึนเมาสุรา ขณะเดียวกัน ยังปรากฏภาพชายผมเกรียน สวมเสื้อยืดแขนสั้นสีขาว มีโลโก้ ลักษณะคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งภายหลังทราบว่า เป็นข้าราชการตำรวจสังกัดหน่วยงานหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษ ได้พยายามเข้ามาช่วยเหลือเพื่อนตัวเอง
และมีพฤติกรรมเข้าข่ายขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน โดยชายดังกล่าวพยายามไม่ให้ผู้ขับขี่รถเก๋งส่งบัตรประจำตัวประชาชนให้กับร้อยเวร สภ.เมืองศรีสะเกษ และยังสั่งให้ผู้ก่อเหตุไม่ต้องไปให้ปากคำที่สถานีตำรวจ พร้อมกล่าวกับเจ้าหน้าที่ว่า “เอาตัวไปทำอะไร แจ้งข้อหาหรือยัง ไม่ต้องไป นั่งลงตรงนี้”
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณหน้าตลาดนัดวันศุกร์ ถนนกวงเฮง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อค่ำวันที่ 26 มี.ค.2569 โดยก่อนเกิดเหตุ รถเก๋งคันดังกล่าวได้ขับเฉี่ยวชนรถกระบะของผู้เสียหาย ภายหลัง ผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของรถกระบะ ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ และได้มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่รถเก๋ง พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ พบว่ามีสูงถึง 257 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
น.ส.สิรินดา อายุ 30 ปี ผู้เสียหาย เปิดเผยว่า วันนี้ตนมาที่ สภ.เมืองศรีสะเกษ เพื่อพูดคุยไกล่เกลี่ยกับคู่กรณี โดยคู่กรณียอมชดใช้และจ่ายค่าเสียหายให้ทั้งหมด ส่วนเรื่องคดีเมาและขับปล่อยให้เป็นไปตามขบวนการของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป
แต่ยังมีสิ่งหนี่งที่ติดค้างในใจคือ คู่กรณีที่ใส่เสื้อขาวที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจ ตนยากเจอหน้าและอยากถามว่าทำไมไม่เข้ามาให้คำแนะนำและพูดคุยกันดีๆกับประชาชน ทั้งที่เรื่องทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องของคนเสื้อขาวเลย ถ้าเป็นเจ้าหน้าตำรวจทำไมไม่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
“ตอนที่ถ่ายคลิปเจอเหตุการณ์แบบนั้นรู้สึกโมโหและกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรม กลัวว่าคู่กรณีจะมีเส้นสายเป็นตำรวจ เราเองเป็นแค่ประชาชนธรรมดา” ผู้เสียหาย กล่าว
ด้าน พล.ต.ต.ศุภชัย ศักรินพานิชกุล ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ตรวจสอบคลิปเหตุการณ์และพฤติกรรมที่ปรากฏในโลกออนไลน์แล้ว โดยนายตำรวจรายดังกล่าวสังกัด กก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ ซึ่งคลิปถูกประชาชนบันทึกและเผยแพร่อย่างกว้างขวาง เบื้องต้นได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมดำเนินการทางวินัยหากพบมีการประพฤติตนไม่เหมาะสม
ทั้งนี้จากการตรวจสอบยืนยันว่า นายตำรวจรายดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุแต่อย่างใด แต่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการตำรวจ ซึ่งถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่วนจะมีการลงโทษถึงขั้นสั่งขังหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในขั้นตอนต่อไป อย่างไรก็ตาม พยานหลักฐานสำคัญคือคลิปวิดีโอที่ปรากฏอย่างชัดเจนในขณะนี้ จึงมีแนวโน้มว่า จะต้องถูกพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบและขั้นตอนของทางราชการต่อไป