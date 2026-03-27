อยุธยา นักท่องเที่ยวหาย 70% ร้านอาหารยอดขายลด 90% หลังวิกฤตน้ำมัน ด้านสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว เผย จังหวัดมีคลังน้ำมันถึง 3 แห่ง มาเที่ยวได้ไม่ต้องกลัวน้ำมันขาด
27 มี.ค. 69 – ภายหลังคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติเห็นชอบปรับอัตราชดเชยราคาน้ำมันดีเซลและกลุ่มเบนซิน ทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด ปรับขึ้น 6 บาทต่อลิตร โดยที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เผชิญผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตดังกล่าว
นายเรียงทองบาท มีพันธ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จากวิกฤตราคาน้ำมันพุ่งสูง ส่งผลให้นักท่องเที่ยว กรุ๊ปทัวร์ ยกเลิกการเดินทางมาเที่ยวแล้วกว่า 70% ผลกระทบครั้งนี้ลามไปทุกภาคส่วน ทั้งโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว ทัวร์รถตุ๊กตุ๊กที่ถูกยกเลิก
ผู้ประกอบการ ต่างเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาตรึงราคาน้ำมัน โดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์ ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างจังหวัดจำนวนมาก หากราคาน้ำมันยังสูง อาจทำให้นักท่องเที่ยวชะลอหรือยกเลิกการเดินทาง
ขณะที่ผู้ประกอบการทัวร์ รถตุ๊กตุ๊ก ร้านอาหาร ต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่า ภาวะน้ำมันแพงซ้ำเติมเศรษฐกิจที่ซบเซาอยู่แล้วยิ่งหนักขึ้น บางรายยอดจองถูกยกเลิกเกือบทั้งหมด รถต้องจอดโดยไร้นักท่องเที่ยว ร้านอาหารบางแห่งมียอดขายลดลงกว่า 90% จึงขอให้ภาครัฐเร่งเข้ามาช่วยเหลือและควบคุมราคาน้ำมัน เพื่อพยุงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลนี้
นายเรียงทองบาท กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม จากการหารือกับกระทรวงพลังงาน ได้รับการยืนยันว่าปริมาณน้ำมันยังมีเพียงพอ โดย จ.พระนครศรีอยุธยา มีคลังน้ำมันถึง 3 แห่ง รองรับความต้องการนักท่องเที่ยวได้ จึงขอให้มั่นใจว่าสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำมันขาดแคลน