สาววัย 22 ขี่รถจักรยานยนต์ดีดี นั่งร้านก่อสร้างสะพานถล่มทับรถและร่าง ได้รับบาดเจ็บหนัก คนงานอ้างช่วงเกิดเหตุลมแรงพอดี
27 มี.ค. 69 – เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ ได้รับแจ้งเหตุ โครงเหล็กนั่งร้านก่อสร้างสะพานข้ามต่างระดับบายพาสพนัส บริเวณแยกไฟแดง ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี ถล่มทับคนขี่จักรยานยนต์ผ่านมาจนได้รับบาดเจ็บ จึงรีบไปให้การช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุ พบโครงเหล็กนั่งร้านคนงานก่อสร้างสะพานข้ามต่างระดับบายพาสพนัส ได้ถล่มทับ จักรยานยนต์ ฮอนด้าเวฟ สีดำ ได้รับความเสียหาย โดยมี น.ส.ทิพวรรณ อายุ 22 ปี ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ได้รับบาดเจ็บ จากการถูกนั่งร้านลมทับ กู้ภัยต้องช่วยกันปฐมพยาบาล เบื้องต้นแล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลชลบุรีเร่งด่วน
จากการสอบถามคนงานก่อสร้าง เล่าว่า ขณะที่โครงเหล็กนั่งร้านถล่มนั้นเป็นช่วงที่ลมพัดแรงมาก จึงทำให้นั่งร้านถล่มลงมากลางสี่แยกไฟแดง โดยขณะที่เกิดเหตุนั้นรถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดี จึงถูกโครงเหล็กล้มทับ
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ เตรียมเรียกผู้รับเหมาการก่อสร้างสะพานมาสอบสวนเพิ่มเติม เพื่อจะได้ดำเนินการรักษาเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บ ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป