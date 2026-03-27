แปลกแต่จริง หลายสิบปีคนขับขี่รถสัญจรไปมา ไม่เคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลย ต้นโพธิ์ยักษ์ขึ้นกลางถนน ชาวบ้านแห่ส่องเลขเด็ด

วันที่ 27 มี.ค.2569 เรื่องราวของต้นโพธิ์ยักษ์ขึ้นกลางถนนรายนี้ เกิดขึ้นที่วัดพิชัยศิริ(เหล่าใต้) ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยพบว่าเป็นต้นโพธิ์ ขนาดใหญ่หลายคนโอบ สูงเกือบ 20 เมตร มีผ้าเหลืองผูกรอบต้นโพธิ์ มีสัญลัษณ์เครื่องหมายจราจรเตือน ให้ผู้ใช้รถที่วิ่งสวนทางได้เห็นอย่างชัดเจน

นายฐากูร ธนานุศักดิ์ นายกอบต.บ้านเหล่า เผยว่า ต้นโพธิ์ต้นนี้ตนเกิดมาก็เห็นแล้ว คาดว่าน่าจะมีอายุกว่าร้อยปี เมื่อก่อนขึ้นอยู่ข้างวัด ต่อมาทางชลประทานได้มีการขุดคลองส่งน้ำ ทำให้ต้นโพธิ์ต้องไปอยู่บนคลองชลประทาน และไม่มีใครกล้าโค่นล้มต้นโพธิ์ลง เกรงอาถรรพณ์ จะเกิดเหตุเภทภัยได้

ต่อมาทางหลวงชนบทได้มีการพัฒนาคันคลองชลประทานเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่ 5 -หมู่ 8 และถนนเส้นนี้ ไปสิ้นสุดที่สี่แยกไฟแดงข้างรร.สูงเม่นชนูปถัมภ์ เป็นเส้นทางที่ชาว ต.บ้านเหล่า ใช้เดินทางไปตัวเมืองแพร่

นายกอบต.บ้านเหล่า เล่าอีกว่า เท่าที่จำได้ว่า ตั้งแต่ต้นโพธิ์อยู่กลางถนน ยังไม่เคยมีอุบัติเหตุ คนขับขี่รถชนต้นฺโพธิ์เลย เป็นเรื่องแปลกแต่จริง ช่วงใกล้วันหวยออกก็จะมีคนมาขอพร จากต้นโพธิ์เรื่อยๆ และจะมีนกขุนทอง 2 ตัว คอยทักทายด้วย

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