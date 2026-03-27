ฝ่ายปกครองเมืองฉะเชิงเทรา บุกตรวจร้านคาราโอเกะดัง หลังมีคนแจ้งเปิด-ปิดเกินเวลา เจอมีสาวๆประเทศเพื่อนบ้านมาคอยให้บริการลูกค้า พร้อมเสนอขายบริการ
วันที่ 27 มี.ค.2569 น.ส.ฉัตรประอร นิยม ผวจ.ฉะเชิงเทรา นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ รองผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา และนายพีรพล ลือล่า ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา สั่งการ นายปรัตรวีร์ วิจบ นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลังอส.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ที่ 1 และชุดปฏิบัติการพิเศษ ร่วมกับตำรวจ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา
เข้าทำการตรวจร้านคาราโอเกะชื่อดัง ย่านถนนเทพคุณากร หลังได้รับแจ้งเปิดบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด และมีพนักงานให้บริการเป็นคนต่างด้าวสัญชาติลาวและกัมพูชา โดยเจ้าหน้าที่ส่งสายลับเข้าตรวจสอบ พบว่ามีพนักงานในร้านเป็นคนต่างด้าวจริง นอกจากนั้นยังได้เสนอขายบริการ สายลับจึงทำการล่อซื้อโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าของร้าน
จากนั้นให้สัญญาณชุดจับกุมเข้าดำเนินการ ซึ่งภายหลังเข้าจับกุม พนักงานสัญชาติกัมพูชา 1 คน เป็นแม่บ้านดูแลร้าน สัญชาติลาว 7 คน โดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน 3 คน มีใบอนุญาตแต่ทำงานผิดประเภท 2 คน และ หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 2 คน นำตัวมาสอบสวนและบันทึกจับกุมที่ว่าการอำเภอฉะเชิงเทรา
โดยแจ้งข้อหา เจ้าของร้าน เป็นธุระจัดหาค้าประเวณี , รับบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาต , เปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต และให้ที่พักพิงต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ก่อนส่ง สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป