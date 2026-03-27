ต่างชาติ ทรงเศรษฐีอาหรับ ป่วนพัทยา ถ่ายคอนเทนต์แจกเงิน สุดท้ายเป็นดอลลาร์ปลอม เผยมีการแจกเงินไทย 100 บาท ถ่ายคอนเทนต์เสร็จขอเงินคืน

วันที่ 27 มี.ค.2569 จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ออกมาโพสต์ข้อความเตือนภัย ระบุว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวลักษณะคล้ายชาวอาหรับ แต่งกายดี ออกแจกเงินให้ประชาชน โดยเฉพาะเด็ก เพื่อถ่ายทำคอนเทนท์ พร้อมใช้ธนบัตร 100 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคาดว่าอาจเป็นธนบัตรปลอม พร้อมขอให้ประชาชนช่วยบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน เนื่องจากมีเด็กและผู้ไม่รู้เท่าทันนำไปแลกจนเกือบถูกดำเนินคดี

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณ ตลาดนัดรันเวย์ ถนนพัทยาสายสอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พบข้อมูลจาก นายเอก (นามสมมติ) พ่อค้าในพื้นที่ เปิดเผยว่า พบชายชาวอินเดีย 2 คน เดินเข้ามาบริเวณร้านเกี๊ยวซ่า และเจอผู้หญิงอุ้มเด็ก จึงนำธนบัตรไทยชนิด 100 บาท มาให้เด็กเพื่อใช้ประกอบการถ่ายทำคอนเทนต์

ภายหลังถ่ายทำเสร็จ กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ขอเงินคืน และเปลี่ยนเป็นมอบธนบัตร 100 ดอลลาร์สหรัฐให้กับแม่ของเด็กและน้องสาว ทำให้ผู้รับรู้สึกดีใจ เพราะเข้าใจว่าเป็นเงินจริง อย่างไรก็ตาม พ่อค้าแม่ค้าหลายรายที่ได้รับธนบัตรดังกล่าวและนำไปแลกเปลี่ยน กลับไม่สามารถแลกได้ เนื่องจากตรวจสอบพบว่าเป็นธนบัตรปลอม โดยสังเกตได้จากมีคำว่า “COPY” ปรากฏอยู่บนธนบัตร

ทั้งนี้ได้ฝากเตือนประชาขน การนำธนบัตรปลอมไปใช้หรือแลกเปลี่ยน อาจเข้าข่ายความผิดทางกฎหมายโดยไม่รู้ตัว จึงควรตรวจสอบใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

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