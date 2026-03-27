ร้านปุ๋ย ปรับราคาขึ้นถุงละ 100 บาท ด้านชาวนาก่ายหน้าผาก ปุ๋ยแพง ราคาข้าวต่ำลง ๆ เกษตรกรหลายคนยอมปล่อยที่นา ให้คนอื่นมาเช่าทำนาแทน
27 มี.ค. 69 – จากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานและวัตถุดิบหลักในการผลิตปุ๋ยไนโตรเจน ซึ่งไทยนำเข้าปุ๋ยเคมีจากภูมิภาคนี้กว่า 40% ได้รับผลกระทบโดยตรง ทำให้ปุ๋ยขาดแคลนและค่าขนส่งพุ่งสูง อีกทั้งต้นทุนน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยก็เพิ่มขึ้นไปด้วย
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ร้านขายปุ๋ยแห่งหนึ่งใน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยเจ้าของร้านให้ข้อมูลว่า ปุ๋ยขึ้นราคาทุกชนิด ปรับขึ้นถุงละ 100 บาท เพราะค่าขนส่งขึ้นราคา และบริษัทปุ๋ยก็ขึ้นราคาด้วย ทางร้านจึงต้องปรับราคาขึ้นตาม
ขณะที่ นางบุญชู อริยเดช ชาวนา กล่าวว่า ทำนาตอนนี้แย่มาก ๆ เพราะราคาปุ๋ยแพงมาก แต่ราคาข้าวที่นำไปขายกลับตกต่ำ ขายไม่ได้ราคา ช่วงทำนาปรังที่ผ่านมา ขายได้แค่กิโลกรัมละ 6-7 บาทเท่านั้น แล้วมาเจอปุ๋ยขึ้นราคาแพงขึ้นกว่าเดิมอีก เกษตรกรพากันเดือดร้อนไปหมด แต่ยังจำเป็นต้องซื้อมาใช้ เพราะต้องเอามาบำรุงต้นข้าวให้เติบโต ได้ผลผลิตดี
อีกทั้งการทำนาแต่ละครั้ง ต้องลงทุนสูง ทั้งค่าไถ ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าน้ำมันสูบน้ำเข้านา ค่าปุ๋ยบำรุง ค่ายาคุมหญ้า ยากำจัดวัชพืช ยากำจัดแมลงหนอน และยาป้องกันเชื้อราที่จำเป็นต้องใช้ตลอดระยะเวลาการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว แล้วยังมีค่าแรงงาน ค่าเกี่ยว ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกสารพัดที่จะต้องควักเงินจ่าย ยิ่งช่วงนี้เจอปัญหาน้ำมันหาเติมยากและน้ำมันราคาแพงมากด้วย
หลายคนสู้ราคาปุ๋ยและต้นทุนการผลิตไม่ไหว จึงขออยู่นิ่ง ๆ ปล่อยที่นาให้คนอื่นมาเช่าทำนาแทน ก็ยังช่วยให้มีรายได้ขึ้นมาบ้าง