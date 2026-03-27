พุธธังบังตา ธัมมังบังตา สังฆังบังตา! จุดจบจอมขมังเวทย์ ท้าตำรวจค้นบ้าน ยังไงก็ไม่เจอ ร่ายคาถาเสียงดังลั่น พักเดียวเจอเป็นถุง
วันที่ 27 มี.ค.69 ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายสืบสวน สภ.บางพลี จ.สมุทรปราการ นำกำลังพร้อมหมายค้น เข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ของพื้นที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ที่บ้านหลังดังกล่าวพบ นายชานนท์ อายุ 42 ปี เจ้าของบ้าน และ นายธีรพงศ์ อายุ 55 ปี อยู่ในบ้าน เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจค้นหาสิ่งผิดกฎหมายภายในบ้าน ซึ่ง นายชานนท์ ก็ปฏิเสธเรื่องยาเสพติด พร้อมทั้งท้าให้ตำรวจตรวจค้นได้เลย
ระหว่างนั้นก็ได้ท่องคาถาเสียงดัง เพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยบังตาไม่ให้เจ้าหน้าที่ค้นหาสิ่งผิดกฎหมายที่ถูกซุกซ่อนไว้ในบ้านเจอ แต่สุดท้ายตำรวจก็ตรวจค้นจนพบยาไอซ์ 5 ถุง น้ำหนักรวม 6.04 กรัม และยาบ้า 26 เม็ด จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลาง แล้วนำตัวทั้ง 2 คนส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป