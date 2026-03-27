พบแล้ว พระภิกษุเดินธุดงค์ พลัดหลงในป่า เป็นระยะเวลา 14 วัน ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ตื่นจ.เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมที่ รพ.อาการปลอดภัย

จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ตื่น จ.เชียงใหม่ รับแจ้งเหตุพระภิกษุหลงป่า ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค.69 จึงร่วมหน่วยเกี่ยวข้องได้แก่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สตว์ป่าอมก๋อย, เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าหนองแดง, เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่านางนอน, เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าปิสหลง, เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าอุ้มหลอง, เจ้าหน้าที่อาสาจุดเฝ้าระวังฯ หนองแดงปิสหลง เจ้าหน้าที่อาสาจุดเฝ้าระวังฯ กะเหรี่ยงหลังเมือง ผู้ใหญ่บ้านและชุมชนต่างๆ ได้ร่วมกันปูพรมออกค้นหาอย่างเต็มที่ และเต็มกำลังความสามารถ

เมื่อเวลาประมาณ 12.45 น.วันที่ 27 มี.ค.2569 ชุดค้นหาฯ พบพระภิกษุดังกล่าวในบริเวณป่าขุนห้วยหลวง ต.ม่อนจอง พิกัด 47Q 448838 E. UTM.1923425 N.ระดับความสูง 879 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง

พระภิกษุมีสภาพอิดโรย สามารถพูดจาตอบโต้ได้ปกติ จึงได้ให้ความช่วยเหลือ และนำส่งมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลแม่ตื่น จังหวัดเชียงใหม่

ล่าสุดเมื่อเวลา 18.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ตื่น จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมที่โรงพยาบาลแม่ตื่น พบว่ามีอาการปลอดภัย

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