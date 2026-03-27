สุรินทร์ จัดพิธีเซ่นไหว้ปราสาทตาควาย ขอพรบรรพบุรุษ และรำลึกทหารกล้าที่พลีชีพ คาดหวังจะได้จัดงานใหญ่เมษายนนี้ ที่ปราสาทตาควาย รอพิจารณาสถานการณ์ชายแดนก่อน
วันที่ 27 มี.ค.2569 ที่หน้าอนุเสาวรีย์ พิทักษ์ไทย ปราสาทตาควาย บ้านไทยนิยม หมู่ 17 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบักได นำโดย นายณัฐพัชร์ บุญมี นายก อบต.บักได พร้อมด้วยผู้นำชุมชน พ่อค้าแม่ค้า และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษและเหล่าทหารกล้า เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน
พิธีดังกล่าวจัดขึ้นอย่างเรียบง่าย โดยมี นายประภาส ศรีจันทร์เวียง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวินัย สังสมานัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักได และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ภายในงานมีการตั้งโรงทานจากชาวบ้านและผู้ประกอบการในพื้นที่ นำอาหารและเครื่องดื่มมาแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ทหารและผู้ร่วมงาน อาทิ ส้มตำ ไก่ย่าง น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็น เพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ
นายวินัย เปิดเผยว่า พิธีในครั้งนี้เป็นการจัดแบบเล็ก ๆ เพื่อสืบสานความเชื่อและประเพณีที่ทำต่อเนื่องมา โดยเฉพาะการเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษ ณ ปราสาทตาควาย ซึ่งถือเป็นสถานที่สำคัญของคนไทยในพื้นที่ชายแดน
อย่างไรก็ตาม สำหรับงานบวงสรวงใหญ่ประจำปี ซึ่งตามปกติจะจัดขึ้นในวันที่ 12 เมษายนของทุกปีนั้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยจะมีการประชุมหารือร่วมกันอีกครั้งว่าจะสามารถจัดได้หรือไม่ เนื่องจากต้องคำนึงถึงสถานการณ์อย่างรอบคอบ
ทั้งนี้ การจัดพิธีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองลูกหลานชาวไทย และต่างคาดหวังว่าจะสามารถจัดงานบวงสรวงใหญ่ได้ตามกำหนดในเดือนเมษายน 2569 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นต่อไป
สำหรับสถานการณ์ชายแดน ทหารไทยยังคงเฝ้าจับตาความเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชาอย่างใกล้ชิด หลังจากพบว่ามีการเสริมกำลังเข้ามามากขึ้น ในช่วงสัปดาห์นี้ บริเวณชายแดนตรงข้ามปราสาทตาควาย แต่โดยทั่วไปสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเป็นปกติ