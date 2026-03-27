นปพ.สุราษฎร์ธานี ระดมกวาดล้างอาชญากรรม ก่อนเทศกาลสงกรานต์ รวบผู้ต้องหาค้ายาเสพติด-อาวุธปืนของกลาง อื่นๆเพียบ
เมื่อวันที่ 27 มี.ค.2569 พ.ต.ท.เจริญชัย บุญเกลี้ยง สว.กก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี บูรณาการร่วมกับนายไพสิฐ ทองเจิม นายอำเภอเกาะพะงัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ศปก.นปพ.กก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.เกาะพะงันร่วมกันจับกุม ผู้ต้องหาค้ายาเสพติด, ผู้เสพยาเสพติด และอาวุธปืน ตามแผนระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 25 มี.ค.-5 เม.ย.
พ.ต.ท.เจริญชัย กล่าวว่า ตามนโยบายของ พล.ต.ต.สุวัฒน์ สุขศรี ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.สมบัติ ฉ่ำแสง รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.นฤบดินทร์ ปังหลีเส็น ผกก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สั่งการให้หน่วยปฎิบัติการพิเศษ กก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี สนธิกำลังร่วมกับ สภ.เกาะพะงัน สืบสวนระดมกวาดล้างยาเสพติด
โดยรายแรกสามารถจับกุมตัวนายเอกชัย หรือเคียว อายุ 34 ปี พร้อมของกลางยาบ้า 13 เม็ด อาวุธปืนพกสั้นออโตเมติกขนาด 9 มม. ยี่ห้อกล๊อก 19 สีดำ จำนวน 1 กระบอก, แมกกาซีนบรรจุกระสุน จำนวน 2 อัน, เครื่องกระสุนปืนขนาด 9 มม.จำนวน 30 นัด เงินสดจำนวน 2,700 บาท รถจักรยานยนต์ 1 คัน โดยสามารถจับกุม ได้ที่ข้างขนำไม่มีเลขที่ บ้านมะเดื่อหวาน หมู่ที่ 3 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
รายที่ 2. จับกุมตัวนายศตวรรษ หรืออาร์ม อายุ 34 ปี พร้อมอาวุธปืนยาวขนาด .22 สีดำพร้อมกล้องขยายจำนวน 1 กระบอก, กระสุนปืนขนาด .22 จำนวน 1 นัด, ลำกล้องเก็บเสียง (ต่อที่ปลายกระบอกปืน) จำนวน 1 อัน สามารถจับกุมได้ที่บริเวณป่าละเมาะ ม.3 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
รายที่3. จับกุมตัวนายพลทวี หรือท๊อป อายุ 25 ปี พร้อมของกลางไอซ์ จำนวน 0.34 กรัม โดยจับกุมที่ริมถนนสายหินกอง-ศรีธนู ม.6 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี และรายที่ 4. นายพชรวรรธน์ เพ็ชรโต อายุ 30 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัด นครสวรรค์ ที่ 420/2568 ลงวันที่ 9 ก.ย.2568 ต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน ประมวลกฎหมายยาเสพติด“ จับกุมที่บริเวณท่าเทียบเรือท้องศาลา ม.3. ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
และรายที่ 5. นายณัฐพงศ์ หรือต่อ อายุ 32 ปี พร้อมของกลางไอซ์ 0.1 กรัม และอุปกรณ์การเสพ ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงันดำเนินคดี
และนอกจากนี้ ขณะที่เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ บริเวณบนถนนสาธารณะ ม.3 ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันจับกุมตัวนายยุทธศักดิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 62 ปี ชาวจ.กระบี่ พร้อมด้วยของกลางอาวุธปืนพกสั้น ชนิด กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม.จำนวน 1 กระบอก,แม็กกาซีน ขนาด 9 มม. จำนวน 2 แม็ก,เครื่องกระสุนปืน ขนาด 9 มม. จำนวน 26 นัด ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.คีรีรัฐนิคม ดำเนินคดีข้อหา “พาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันควร” ต่อไป