กจร. เห็นชอบ แจ้งความดำเนินคดีบริษัทน้ำมันในอ่างทอง หลังจำหน่ายสูงเกินสมควร เผยให้บวกค่าขนส่งแค่ 0.16 บาทต่อลิตร สุดท้ายพบบวกไป 10 บาท
วันที่ 27 มี.ค.69 ที่ สภ.เมืองอ่างทอง น.ส.สิการย์ เฟื่องฟุ้ง พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กจร.) จังหวัดอ่างทอง เข้าพบ พ.ต.ท.มงคล ปั้นต๊ะ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองอ่างทอง เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษกับบริษัทน้ำมันในจังหวัดอ่างทอง ตามความผิด พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มาตรา 29, 41 (ห้ามผู้ประกอบธุรกิจจงใจทำให้ราคาสินค้า บริการ ต่ำเกินสมควร สูงเกินสมควร หรือทำให้ปั่นป่วน โดยมีโทษหนักจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคและการทำลายกลไกตลาด)
สืบเนื่องจากเมื่อเวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา คณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดอ่างทอง (กจร.) มีการประชุมเรื่องราคาสินค้า และได้เชิญคณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง อัยการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการอื่นๆ พร้อมเชิญพลังงานจังหวัดอ่างทอง มาให้ข้อมูลเรื่องราคาอ้างอิงน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการจำหน่ายในท้องตลาด
ซึ่งจากการประสานรองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน เรื่องราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ได้ข้อมูลว่า ราคาอ้างอิงน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลที่จำหน่ายในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้คิดราคาจากราคาจำหน่ายหน้าปั๊มในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล บวกค่าขนส่งไปยังจังหวัดนั้นๆ โดยในส่วนจังหวัดอ่างทอง ค่าขนส่งคิดราคา 0.16 บาทต่อลิตร เท่ากับว่า หากซื้อราคาน้ำมันหน้าคลังมาเท่าใดให้บวกค่าขนส่งมาที่จังหวัดอ่างทอง เพียงแค่ 0.16 บาทต่อลิตร
แต่ปรากฏว่า บริษัทน้ำมันในจังหวัดอ่างทอง มีการจำหน่ายราคาน้ำมันให้กับปั๊มที่จังหวัดสิงห์บุรี ลิตรละ 40.50 บาท แต่เมื่อตรวจสอบเอกสารบริษัทที่รับน้ำมันมาจากคลังบริษัทแรก แล้วนำมาส่งให้บริษัทน้ำมันในจังหวัดอ่างทอง พบว่ารับน้ำมันมาเพียงราคา 30.85 บาทต่อลิตร ที่ประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดอ่างทอง จึงมีมติร่วมกันว่า บริษัทน้ำมันในจังหวัดอ่างทอง จำหน่ายในราคาสูงเกินสมควร
เป็นการประกอบธุรกิจดำเนินการใดๆ โดยจงใจที่จะทำให้ราคาสูงเกินสมควร หรือทำให้เกิดความปั่นป่วนด้วย ซึ่งราคาสินค้ามีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราชปี 2542 จึงใช้อำนาจมาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอ่างทอง กล่าวโทษและให้ดำเนินคดีกับบริษัทน้ำมันดังกล่าว