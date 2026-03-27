เจ้าหน้าที่สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ย้าย “น้องเนินหอม” ลูกกระทิงติดบ่วงใส่ขาเทียม สู่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าฯ นครนายก ฟื้นฟูสภาพร่างกายระยะยาว
วันที่ 27 มี.ค.2569 นายสุขี บุญสร้าง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดูแลรักษา “น้องเนินหอม” ลูกกระทิงป่าที่ได้รับบาดเจ็บจากการติดบ่วงดักสัตว์ว่า ขณะนี้คณะเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์และทีมกู้ภัยได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายลูกกระทิงจากคลินิกปศุสัตว์และสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์ปากช่อง เดินทางถึงศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 (นครนายก) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสภาพร่างกายและฝึกการใช้ขาเทียมในระยะยาว
ย้อนรอยภารกิจช่วยชีวิต จากบ่วงสลิงสู่การเริ่มต้นใหม่เหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 เมื่อเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พบลูกกระทิงเพศเมียอายุประมาณ 6 เดือน ติดบ่วงสลิงดักสัตว์บริเวณน้ำตกวังบ่อ จ.ปราจีนบุรี ในสภาพบาดเจ็บสาหัส แผลที่ข้อเท้าขวาหน้าและหลังลึกถึงกระดูกจนเนื้อตาย โดยมีแม่กระทิงคอยเฝ้าดูแลอยู่ไม่ห่าง เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจเข้าช่วยเหลือและนำตัวออกมารักษาอย่างเร่งด่วน
ภายหลังการรักษาที่คลินิกปศุสัตว์และสัตว์ป่าจ.นครราชสีมา สัตวแพทย์จำเป็นต้องตัดสินใจตัดขาหลังด้านขวาเพื่อรักษาชีวิตเนื่องจากมีการติดเชื้อรุนแรงอย่างไรก็ตาม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกกระทิงกลับมาเดินได้อีกครั้ง ทีมงานจึงได้ดำเนินการประสานงานจัดทำ “ขาเทียม” เพื่อมอบชีวิตใหม่ให้กับน้องเนินหอม
นายสุขี กล่าวเพิ่มเติมว่า ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย อาทิ พระอธิการกัมปนาท เจ้าอาวาสวัดหมูสี, นายสัตวแพทย์วัชรินทร์ หินอ่อน, นายบดินทร์ จันทศรีคำ (ลุงหมูสาริกา), ชมรมคนรักษ์สัตว์ป่า และกลุ่มใบไม้ ที่ร่วมสนับสนุนทั้งค่ารักษาพยาบาล วัสดุก่อสร้างคอกพักแบบ “คาวบอย” ขนาด 35×40 เมตร และโรงนอนพื้นคอนกรีตมาตรฐาน ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 (นครนายก) รวมถึงการเตรียมแปลงหญ้าเพื่อเป็นแหล่งอาหารที่ยั่งยืน
“การดูแลน้องเนินหอมในบ้านใหม่นี้ จะเน้นการทำกายภาพบำบัดเพื่อให้ลูกกระทิงคุ้นชินกับขาเทียม ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุด กรมอุทยานฯ ขอยืนยันว่าจะดูแลสัตว์ป่าทุกตัวที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อเป็นการเยียวยาผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าไว้สืบไป”