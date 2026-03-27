ครูเกษียณซุกเงินไว้ในบ้าน เลี่ยงฝากธนาคาร กลัวแก๊งคอลดูดเงิน นอนฝันเงินหายสองแสน ตื่นมาดูฝันร้ายกลายเป็นจริง เชื่อฝีมือช่างที่เป็นลูกศิษย์ ไว้ใจให้มาซ่อมบ้านประจำ
เมื่อวันที่ 27 มี.ค.2569 นางปิยะรัตน์ หรือ “ครูติ๋ม” อายุ 76 ปี อดีตข้าราชการครูเกษียณ หอบหลักฐานกระปุกเก็บเงิน (ขวดโหล) เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุดรธานี หลังเงินสดจำนวน 200,000 บาทเศษ ที่อุตส่าห์เก็บสะสมไว้ภายในบ้านหายไป เหลือเพียงขวดเปล่าทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้า
ครูติ๋ม อดีตครูเกษียณ เปิดเผยว่า สาเหตุที่เดินทางมาแจ้งความล่าช้า ทั้งที่เหตุเกิดตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค.69 เนื่องจากยังมีความกังวลและลังเลใจอยู่ว่าจะเข้าแจ้งความดีหรือไม่ เพราะไม่มั่นใจว่าจะสามารถติดตามเงินได้คืน เงินสองแสนบาทเศษที่เก็บไว้ในขวดโหลเสียดายมาก และที่ตกใจคือฝันเงินที่เก็บไว้หายไป แต่เมื่อตื่นเช้ามา ฉันก็แทบช็อคเลย ไม่คิดว่าฝันร้ายจะกลายเป็นจริงแบบนี้
สาเหตุที่เก็บเงินแสนไว้ในบ้าน ไม่เอาไปฝากธนาคาร เพราะกลัวเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์ดูดเงินไป เพราะมีเพื่อนครูสูญเงินไปแล้วไปนับแสนบาท จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้คืน จึงตัดสินใจถอนเงินสดมาเก็บใส่ขวดโหล ซ่อนไว้ในบ้าน กะเอาไว้ซ่อมหลังคาป้องกันพายุ เพราะฝาบ้านมีปลวกแทะจนพรุน
ครูติ๋ม เล่าอีกว่า ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา ขณะที่ฉันไปปฏิบัติธรรมที่วัด ทิ้งให้สามี วัย 88 ปี เฝ้าบ้านอยู่ลำพัง ซึ่งสามีก็นั่งดูทีวีตามประสาคนแก่ ไม่รู้เรื่องรู้ราวว่ามีใครทำอะไร แต่ในบ้านวันนั้นมี “ช่างอึ่ง” ช่างขาประจำที่เรียกมาซ่อมส้วมอยู่ชั้นล่างและเคยสอนเป็นลูกศิษย์ด้วย พอฉันกลับมาจากปฏิบัติธรรมจากวัด เดินเข้าไปในห้องจะเอาเงินไปจ่ายค่าช่างซ่อมแซมครับ แทบช็อคเงินสองแสนบาทเศษหาย
มั่นใจพันเปอร์เซ็นต์ เชื่อว่าคนที่ฉกเงินสองแสนไป ไม่ใช่ใครที่ไหน ต้องเป็นช่างอึ่ง ที่เรียกมาใช้บริกาซ่อมแซมบ้านเป็นประจำ และโทรไปหาเขาแล้ว เพราะก็บอกว่าไม่ได้เอาเงินไป หาว่าเราเก็บเงินไว้ผิดที่หรือเปล่า แต่ฉันเชื่อมั่นว่าเป็นช่างอึ่งแน่นอน เพราะบ้านหลังนี้คนนอกไม่มีใครเข้ามาได้ นอกจากช่างอึ่ง ที่เจ็บใจคือเขาเป็นลูกศิษย์แท้ๆ ไม่น่ามาทำกับฉันได้ มาแจ้งความวันนี้หากตร.ตามจับคนเอาเงินได้ ฉันมีรางวัลให้ด้วย 20,000-30,000 บาทแน่นอน ช่วยฉันทีเถิดคุณตำรวจ ครูติ๋มกล่าวตอนท้ายด้วยความหวัง