ผอ.กองการศึกษา บุกตบดุเดือดในศูนย์เด็กเล็ก อบต. ต่อหน้าเด็กอนุบาลที่กำลังหลับ ครู 2 คนน่วม ถูกบีบคอ หยุมหัว คร่อมตบ นายก อบต.สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วันที่ 27 มี.ค.69 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “กำแพงเพชร ร้องเรียนอะไร บอกไว้ที่นี่“ โพสต์คลิปเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แห่งหนึ่งใน จ.กำแพงเพชร โดยเวลาดังกล่าวเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลกำลังนอนหลับกลางวัน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ระหว่าง ผอ.กองการศึกษา และครูศูนย์พัฒนาเด็ก พร้อมข้อความระบุว่า
ฉาววงการศึกษาท้องถิ่นกำแพงเพชร ถูกผอ.กองการศึกษาบีบคอ (มีคลิป) ร้องเพจกำแพงเพชรร้องเรียน ผอ.กองการศึกษา อบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร เปิดศึกกับครูผู้สอน ที่ศูนย์เด็กเล็กของ อบต. ต่อหน้าเด็กที่กำลังนอนหลับอยู่ ถูกหยุมหัว ล้มทับ บีบคอ บีบหน้าอก เบื้องต้นได้เข้าแจ้งความแล้วตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
สมาชิกเพจกำแพงเพชรร้องเรียนอะไรบอกไว้ที่นี่ ส่งคลิปและภาพร้องขอความเป็นธรรม จากกรณีถูกผู้บริหารกองการศึกษา อบต.แห่งหนึ่ง ในเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร ทำร้ายร่างกายในขณะปฏิบัติหน้าที่ ต่อหน้าลูกศิษย์เด็กเล็ก หวั่นไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะผู้ก่อเหตุเป็นผู้บังคับบัญชา
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มี.ค.69 เวลาประมาณ 13.30 น. ขณะที่คุณครูผู้สอนในศูนย์เด็กเล็ก อบต.แห่งหนึ่ง กำลังปฏิบัติหน้าที่พาเด็กหลับกลางวันอยู่นั้น ผอ.กองการศึกษา ได้เดินเข้ามาต่อว่าพร้อมทำร้ายร่างกายครูผู้สอนถึง 2 คน ในห้องเรียน ทั้งจิกหัว บีบคอ และบีบหน้าอก จนทำให้ได้รับบาดเจ็บ จึงนำเรื่องมาร้องเพจขอความเป็นธรรม และขอนำเรียนให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมขอความเป็นธรรมให้ตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้น และพิจารณาดำเนินการต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า ล่าสุด นายโชคชัย ถมอินทร์ นายก อบต.อ่างทอง ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้กำลังตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าว โดยชนวนเหตุเกิดจากความขัดแย้งในการทำงานร่วมกันเป็นเวลานาน ขณะนี้ครูศูนย์เด็กเล็ก 2 คน ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจแล้ว