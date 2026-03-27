จังหวัดหนองคาย เทศบาลตำบลวัดธาตุ จับมือสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จัดการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 1 ณ บึงหนองคาย 2-5 เม.ย.นี้
เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 27 มี.ค.2569 ที่เทศบาลตำบลวัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, นายไพทูรย์ มหาชื่นใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, นายวุฒิไกร ช่างเหล็ก นายก อบจ.หนองคาย,
นายปราโมทย์ สุขสวัสด์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ,นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์ สสจ.หนองคาย และ พ.ต.ท.วรเชษฐ์ แสวง รองผกก.สอบสวน สภ.เมืองหนองคาย ร่วมแถลงการจัดการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 1 ประจำปี 2569 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย
โดยจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ เทศบาลตำบลวัดธาตุ และสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี กำหนดจัดการแข่งขันเจ็ตสกีในปีนี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สนาม
สนามแรกใช้บึงหนองคาย ซึ่งเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ในพื้นที่เทศบาลตำบลวัดธาตุ เป็นสนามแข่ง ระหว่างวันที่ 2-5 เม.ย.2569 ซึ่งมีการใช้บึงหนองคายจัดแข่งเจ็ตสกีรายการนี้มาแล้ว 2 ครั้งในปี 2566 และ ปี 2567
ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากประชาชน นักท่องเที่ยว แฟนกีฬาเจตสกีติดตามมาชมมาให้กำลังใจนักกีฬา ช่วงชิงแชมป์สนามแรก อย่างล้นหลาม ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดหนองคายได้เป็นอย่างดี ซึ่งแฟนเจ็ตสกีจะได้พบกับ ออย อรรถพล คุณสา นักเจ็ตสกีจอมเก๋า แชมป์โลก 3 สมัยของไทย และนักกีฬาอีกมากมายที่จะมาร่วมการแข่งขันในสนามแรกที่บึงหนองคายในครั้งนี้ด้วย