เก๋งกลับไม่ถึงบ้าน เสียหลักพุ่งขึ้นฟุตปาธเกาะกลางถนนชนต้นไม้อย่างจังพลิกคว่ำพังยับเยิน คนขับอาการสาหัสติดคาซาก

เมื่อเวลา 23.40 น. วันที่ 27 มี.ค.2569 พ.ต.ท.วราวุฒิ เส็นโสบ สารวัตร(สอบสวน) สภ.ถลางจ.ภูเก็ต รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งเสียหลักชนต้นไม้ บริเวณถนนเทพกระษัตรี (ขาเข้าเมือง) ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส จึงรุดไปตรวจสอบ พร้อมตำรวจสายตรวจ หน่วยกู้ชีพสองย่า และกู้ภัยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จุดเมืองใหม่

ที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งฮอนด้า ทะเบียนภูเก็ต สภาพรถพังยับเยิน อุปกรณ์รถกระจัดกระจายไปทั่ว สวนผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย 1 ราย อาการสาหัสติดอยู่ภายในรถ เจ้าหน้าที่ช่วยกันนำตัวออกมาจากตัวรถก่อนนำส่งรพ.ถลาง อย่างเร่งด่วน

สอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุรถเก๋งคันนี้ขับออกมาจากที่ทำงานในซอยข้างโรงเรียนเมืองถลาง เพี่อกลับที่พักด้วยความเร็วสูง มาถึงจุดเกิดเหตุเสียหลักพุ่งขึ้นฟุตปาธเกาะกลางถนนชนต้นไม้เข้าอย่างจังพลิกคว่ำพังยับเยิน

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งทำการตรวจภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างละเอียดอีกครั้งต่อไป

 

 

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