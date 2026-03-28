ป้าวัย 60 หัวร้อน! ชัก 9 มม. ยิงสาววัย 29 กลางพัทยา ลูกหลงไปโดนหญิงอีกคนเจ็บด้วย อ้างทนไม่ไหวที่ถูกโพสต์ด่าทอบนโซเชียล มาเป็นระยะเวลาแรมปี
เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2569 พ.ต.ท.ศุภวัฒน์ ลัทธปรีชา รองผกก.ป.สภ.บางละมุง จ.ชลบุรี รับแจ้งเหตุใช้อาวุธปืนยิงกัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 ราย เหตุเกิดที่ริมถนนนาเกลือ ใกล้เคียงตลาดลานโพธิ์ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งจึงรายงานผู้บังคับบัญชา พ.ต.อ.สราวุธ นุชนารถ ผกก.สภ.บางละมุง พร้อมนำกำลังตำรวจชุดสืบสวน สภ.บางละมุง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง เจ้าหน้าที่เมืองพัทยา รวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา รีบไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุซึ่งใกล้บริเวณจัดงานพัทยามิวสิกเฟสติวัล 2026 มีนักท่องเที่ยวอยู่ในการแตกตื่นเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณจุดเกิดเหตุ ริมถนนพบพลเมืองดีช่วยผู้บาดเจ็บทราบชื่อคือ น.ส.สุทิศา อายุ 29 ปี มีบาดแผลที่บริเวณหน้าท้อง เสียเลือดมากหายใจรวยริน
อีกรายทราบชื่อคือ น.ส.พัชรี อายุ 37 ปีถูกลูกหลงเข้าที่บริเวณข้อเท้าซ้าย เจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ ทราบว่า ขณะตนขี่รถจักรยานยนต์ผ่านจุดเกิดเหตุ สังเกตเห็นผู้ก่อเหตุชักอาวุธปืนแล้วยิงใส่ผู้บาดเจ็บรายแรกในระยะประชิดเข้าที่บริเวณหน้าท้อง ส่วนอีกรายคาดว่าน่าจะโดนลูกหลง เข้าที่บริเวณข้อเท้า ส่วนสาเหตุนั้นไม่ทราบว่าเกิดจากเรื่องใด หลังเกิดเหตุตนรีบเข้าไปช่วยผู้บาดเจ็บ พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบริเวณงานเข้าระงับเหตุ พร้อมทั้งแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ขณะที่ผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือ น.ส.พร อายุ 60 ปี ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ได้พร้อมของกลางเป็นอาวุธปืนขนาด 9 มม. 1 กระบอก และปลอกกระสุนปืนที่ตกอยู่บริเวณที่เกิดเหตุ 1 ปลอก เจ้าตัวให้การอ้างว่าทนไม่ไหวที่ถูกโพสต์ด่าทอบนโซเชียล มาเป็นระยะเวลาแรมปี วันนี้จึงเกิดอาการทนไม่ไหว โดยยิงออกไปหนึ่งนัด ก่อนจะเดินหนีโดยอ้างว่าขอไปให้การที่โรงพัก
เบื้องต้นพ.ต.อ.สราวุธ นุชนารถ ผกก.สภ.บางละมุง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทีมสืบสวน สภ.บางละมุงลงพื้นที่เกิดเหตุ หาข้อมูลจากพยานแวดล้อม รวมถึงกล้องวงจรปิดไว้เป็นหลักฐาน