เก๋งแหกโค้งมรณะ เสียหลักอัดเสาไฟ รถเละเป็นซาก หนุ่มเสียชีวิตสลดคาที่ คาดน่าจะขับมาด้วยความเร็วและเกิดเสียหลักหลุดโค้งหมุนชนเสาไฟฟ้าอย่างแรง
เมื่อเวลา 02.40 น. วันที่ 28 มี.ค.2569 ตำรวจ สภ.เมืองพะเยา รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถเก๋ง เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้า บริเวณทางโค้งบ้านดอกบัว ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา มีผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในรถ หลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสยามรวมใจ (จุดเมืองพะเยา) พร้อมรถพยาบาลจากโรงพยาบาลพะเยา เร่งรุดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที
ที่เกิดเหตุพบรถเก๋งมาสด้า สีขาว สภาพพังยับเยิน อัดติดกับเสาไฟฟ้าอย่างรุนแรง ภายในรถพบผู้บาดเจ็บเป็นชาย 1 ราย อายุประมาณ 30 ปี ทราบชื่อนายสุเมธ ติดอยู่ในซากรถ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเสียชีวิตแล้ว จากนั้นประสานขอสนับสนุนอุปกรณ์ตัดถ่างจากสมาคมร่วมกุศลพะเยา เข้าทำการช่วยเหลือใช้เวลากว่า 20 นาที จึงสามารถนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากตัวรถได้
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่ารถเก๋งคันดังกล่าว น่าจะขับมาด้วยความเร็วและเกิดเสียหลักหลุดโค้งหมุนชนเสาไฟฟ้าอย่างแรง จนเป็นเหตุทำให้เสียชีวิตดังกล่าว ส่วนสาเหตุที่แท้จริงจะตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนมอบร่างผู้เสียชีวิตให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป