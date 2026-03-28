เก๋งแหกโค้งมรณะ เสียหลักอัดเสาไฟ รถเละเป็นซาก หนุ่มเสียชีวิตสลดคาที่ คาดน่าจะขับมาด้วยความเร็วและเกิดเสียหลักหลุดโค้งหมุนชนเสาไฟฟ้าอย่างแรง

เมื่อเวลา 02.40 น. วันที่ 28 มี.ค.2569 ตำรวจ สภ.เมืองพะเยา รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถเก๋ง เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้า บริเวณทางโค้งบ้านดอกบัว ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา มีผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในรถ หลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสยามรวมใจ (จุดเมืองพะเยา) พร้อมรถพยาบาลจากโรงพยาบาลพะเยา เร่งรุดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที

ที่เกิดเหตุพบรถเก๋งมาสด้า สีขาว สภาพพังยับเยิน อัดติดกับเสาไฟฟ้าอย่างรุนแรง ภายในรถพบผู้บาดเจ็บเป็นชาย 1 ราย อายุประมาณ 30 ปี ทราบชื่อนายสุเมธ ติดอยู่ในซากรถ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเสียชีวิตแล้ว จากนั้นประสานขอสนับสนุนอุปกรณ์ตัดถ่างจากสมาคมร่วมกุศลพะเยา เข้าทำการช่วยเหลือใช้เวลากว่า 20 นาที จึงสามารถนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากตัวรถได้

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่ารถเก๋งคันดังกล่าว น่าจะขับมาด้วยความเร็วและเกิดเสียหลักหลุดโค้งหมุนชนเสาไฟฟ้าอย่างแรง จนเป็นเหตุทำให้เสียชีวิตดังกล่าว ส่วนสาเหตุที่แท้จริงจะตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนมอบร่างผู้เสียชีวิตให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

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