ระทึก ไฟไหม้ โรงแรมดังเมืองเลย ควันดำพวยพุ่ง เทศบาลเมืองเลย ระดมรถดับเพลิง เร่งฉีดน้ำสกัดไฟ เบื้องต้นพบล็อบบี้เสียหายหมด
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 มี.ค.2569 เทศบาลเมืองเลย โดย ศูนย์วิทยุมลิวรรณ รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้โรงแรมเลยออร์คิด ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเลย นายวรพจน์ โสระสิงห์ นายกเทศมนตรีเมืองเลย สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติการระงับเหตุอัคคีภัยภายในอาคารดังกล่าวจนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ โดยใช้รถบรรทุกน้ำดับเพลิง 4 คัน ใช้เวลาในการดับเพลิงประมาณ 30 นาที
ทั้งนี้ นายวรพจน์ และ นายสุพงศ์รัฐ อุตะมะ ปลัดเทศบาลเมืองเลย ร่วมควบคุมและสั่งการ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเลย กระทั่งควบคุมเพลิงสำเร็จ
เบื้องต้นทราบว่าไฟไหม้บริเวณล็อบบี้โรงแรมเสียหายหมด คาดสาเหตุมาจากไฟฟ้าลัดวงจร ส่วนแขกที่มาพักอยู่อีกด้านของโรงแรมปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้ต่อไป