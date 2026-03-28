วิกฤตราคาน้ำมันพุ่งไม่หยุด ชาวบ้านพลิกเกม ให้ เช่าควายไถนา แทนเครื่องจักร ค่าเช่าเดือนละ 5,000–6,000 บาท ช่วยลดค่าใช้จ่าย ฟื้นวิถีดั้งเดิม

วันที่ 28 มี.ค.2569 จากสถานการณ์วิกฤตราคาน้ำมันในประเทศไทยที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งภาคธุรกิจ ภาคขนส่ง รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทำให้หลายพื้นที่เริ่มปรับตัวเพื่อความอยู่รอด โดยเฉพาะภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการลงพื้นที่หมู่ 6 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา พบ นางวรรณณี เปลี่ยมสมบูรณ์ อายุ 51 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ กำลังต้อนฝูงควายเลี้ยงอยู่ในทุ่งข้างบ้าน ซึ่งกำลังกลายเป็นที่สนใจ หลังเปิดให้เช่าควายสำหรับนำไปใช้ไถนา

นางวรรณณี เปิดเผยว่า ตนประกอบอาชีพเลี้ยงควายสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่และปู่ย่าตายาย ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา มีผู้สนใจติดต่อเข้ามาสอบถามค่าเช่าควาย เพื่อนำไปใช้ในการทำนาแทนเครื่องจักร เนื่องจากต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านน้ำมัน โดยอัตราค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 5,000-6,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ ส่วนค่าขนส่งต้องตกลงเพิ่มเติมกับผู้เช่า

โดยควายที่จะสามารถใช้งานไถนาได้ต้องมีอายุประมาณ 3-5 ปี เช่น “เจ้าปลายฟ้า” ควายตัวใหญ่สูงเกือบ 2 เมตร ที่สามารถลงแรงไถนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ จากภาวะราคาน้ำมันที่พุ่งสูงต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนจำนวนมากหันมาใช้วิธีประหยัดต้นทุนมากขึ้น นางวรรณณีจึงเกิดแนวคิดนำควายซึ่งเป็นสัตว์พื้นบ้านไทย กลับมาเป็นอีกทางเลือกในการทำนาอีกครั้ง ถือเป็นการฟื้นฟูวิถีเกษตรแบบดั้งเดิม ควบคู่กับการปรับตัวรับมือวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน

เบื้องต้นพบว่ามีเกษตรกรให้ความสนใจแนวทางดังกล่าว เนื่องจากช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง และยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปในยุคที่ต้นทุนการผลิตพุ่งสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ควายไถนา

น้ำมันพุ่งไม่หยุด ชาวบ้านพลิกเกม ให้ เช่าควายไถนา แทนเครื่องจักร เดือนละ 5,000–6,000 บาท

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