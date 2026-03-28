ไม่ใช่ปลอมตัวสืบราชการ “ผกก.เม” ผกก.ตัวอย่าง นรต.58 ถอดเครื่องแบบตำรวจ เป็นพ่อค้าขายหมู ถือคติใช้ชีวิตพอเพียง ใช้ชีวิตไม่ประมาท ไม่เกี่ยงอาชีพ
เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวพบว่าหลังจากที่ พ.ต.อ.เทวกฤต มณีรัตน์ หรือ “ผกก.เม” ตำแหน่ง ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นนทบุรี ใช้เวลาในช่วงวันหยุดราชการ สลัดคราบถอดชุดตำรวจ มาสวมชุดพ่อค้าขายหมู ผูกเอี๊ยมยืนขายหมูอยู่ที่ร้านไอกี้ หมูถูกดีจัง ซึ่งเป็นร้านของภรรยาสุดสวย
ตั้งอยู่ที่ตลาดพี่ญาคนรุม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 05.30 น.ไปจนถึงเวลา 15.00 น.ภายในร้านจะมีทั้งชิ้นส่วนหมูสด-ไก่สด ให้เลือกซื้อมากมาย เฉลี่ยขายวันละประมาณ 4 ตัน ถือว่าเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้จุนเจือครอบครัว และเลี้ยงดูลูกน้องในร้านอีกนับ 10 ชีวิต
ก่อนจะมาเป็นพ่อค้าขายหมู พ.ต.อ.เทวกฤต มณีรัตน์ หรือ “ผกก.เม” เคยเป็นศิษย์เก่านักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 42 จบโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 58 เคยผ่านการเป็นนายเวรของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาแล้วมากมาย ร่วมไขคดีสำคัญมาแล้วหลายคดี จนกระทั่งปี68 ได้รับพระราชทานยศ พ.ต.อ. ตำแหน่ง ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นนทบุรี และได้เข้าร่วมทีมไขคดีผู้สื่อข่าวชื่อดัง กินยาไซยาไนด์จนเสียชีวิต รวมอายุราชการทั้งหมดประมาณ 20 ปี
จุดเริ่มต้นการเป็นพ่อค้าขายหมู เริ่มเมื่อปี66 ได้เข้าประตูวิวาห์ สมรสกับ น.ส.ภัทราวดี มณีรัตน์ หรือกี้ เจ้าของร้าน ไอกี้ หมูถูกดีจัง เมื่อไหร่ที่ “ผกก.เม” หยุดงาน ก็จะตื่นแต่เช้ามาช่วยภรรยาขายหมูสด ไก่สด ที่ตลาด พอถึงวันทำงานก็จะไปเข้าเวรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนที่มาแจ้งความตามปกติ
โดย ผู้กำกับเม เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า วันที่ว่างเว้นจากภารกิจ ก็จะมาช่วยธุรกิจของภรรยา ซึ่งเราขายกันมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว สมัยก่อนเป็นเจ้าใหญ่ขายส่งทั่วประเทศ จนกระทั่งเศรษฐกิจเปลี่ยน รูปแบบธุรกิจจึงต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย โดยทางร้านของได้ปรับแผนมาขายปลีกเอง เพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสบริโภคสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และที่สำคัญราคาถูก
โดยส่วนตัวคิดว่า อาชีพข้าราชการตำรวจ กับ อาชีพพ่อค้า มันคนละแนวทาง แต่ด้วยความที่เราทำงานสัมผัสกับประชาชนที่มีปัญหา และประชาชนที่ได้ความเดือดร้อนมาโดยตลอด จึงมีความเข้าใจในหัวอกของพี่น้องประชาชน จึงดึงเอาตรงจุดนั้นมาปรับ ประยุกต์ใช้ในการค้าขาย และการพูดกับลูกค้า ซึ่งผลตอบรับที่ได้จากลูกค้าถือว่าดีมากๆ
นอกจากนี้ยังมีลูกค้าอีกหลายท่าน ยังไม่เชื่อว่าผมรับราชการตำรวจ คิดว่าประกอบอาชีพแค่พ่อค้าขายหมูอย่างเดียว ส่วนค่าจ้างที่ได้รับจากภรรยา จะเป็นอาหารเช้า 1 มื้อ ไม่มีรายได้จากตรงนี้ เพราะให้ภรรยาดูแลอยู่แล้ว โดยส่วนตัวเรามีเงินเดือนจากอาชีพข้าราชการตำรวจเอาไว้เลี้ยงชีพอยู่แล้ว ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร และนี่ก็เป็นธุรกิจครอบครัวของภรรยา เรามาช่วยตรงนี้ ก็อยากจะแบ่งเบาภาระของภรรยาบ้าง ถามว่าเหนื่อยหรือมั้ย อาบน้ำก็หายเหนื่อยแล้ว นอนหลับตื่นขึ้นมาก็หายเหนื่อยเช่นกัน
อุดมคติในการใช้ชีวิตของตนง่ายมาก คือ อุดมคติตำรวจมีทั้งหมด 8 ข้อ ซึ่งตนถือปฏิบัติอยู่ 4 ข้อ คือ เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีกับประชาชน จะทำการด้วยปัญญา และรักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต 20 กว่าปีในการรับราชการ ถือคตินี้มาตลอด และกล้าการันตีด้วยว่า ทุกวันนี้ที่เป็นผู้กำกับได้ ไม่เคยซื้อตำแหน่งเลยแม้แต่บาทเดียว ซึ่งตำแหน่งที่ได้ ได้มาจากการทำงาน และได้ความเมตตาจากผู้บังคับบัญชา จนสามารถมีวันนี้ได้
ผู้กำกับเม กล่าวอีกว่า ตอนนี้สถานการณ์น้ำมันขึ้นราคา แต่ทางร้านของเราทั้งหมูสดและไก่สด ยังไม่ขึ้นราคา ยังตรึงราคาให้ลูกค้าอยู่ โดยทางร้านมีสโลแกนว่า ของฟรีไม่มีในโลก ของถูกต้องถูกอย่างมีเหตุผล ถูกและดี ต้องร้านไอกี้ หมูถูกดีจัง