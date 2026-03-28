ยกย่อง ครูจุรีพรรณ ครูผู้เสียสละ โรงเรียนดังภูเก็ต เขียนพินัยกรรม มอบทรัพย์สินให้ศิษย์เพื่อการศึกษา ตั้ง ผอ.โรงเรียน เป็นผู้จัดการมรดก สานต่อเจตนารมณ์ก่อนสิ้นใจ
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 28 มี.ค.2569 ที่ศาลาการเปรียญ วัดวิชิตสังฆาราม อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายจตุพร มินทราเวช ทนายความส่วนตัวของผู้วายชนม์ พร้อมด้วย นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ร่วมกันเปิดเผยพินัยกรรมของ น.ส.จุรีพรรณ พูลศรี อายุ 50 ปี ครูงานแนะแนว กลุ่มสนับสนุนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต ซึ่งได้จัดทำไว้ล่วงหน้าก่อนเสียชีวิต
พินัยกรรมดังกล่าวระบุเจตนารมณ์ชัดเจนในการมอบทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยเฉพาะด้านการศึกษาและงานสาธารณกุศล สะท้อนถึงความเสียสละและจิตสาธารณะของผู้วายชนม์อย่างแท้จริง
สำหรับทรัพย์สินตามพินัยกรรม ซึ่งลงวันที่ 21 มีนาคม 2569 ประกอบด้วย เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ทุน ช.พ.ค. และเงินบำเหน็จตกทอด โดยมอบให้กับโรงเรียนสตรีภูเก็ต และแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้จัดการมรดก
ทรัพย์สินดังกล่าวจะถูกนำไปดำเนินการ 2 ส่วนหลัก ได้แก่
- จัดตั้งทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลน ทุนละ 3,000 บาท จำนวนปีละ 3 ทุน จนกว่าเงินกองทุนจะหมด
- จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น สำหรับห้องพักครูแผนก I.P ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้วายชนม์เคยปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ ยังมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสวัสดิการและกิจกรรมสาธารณกุศล อาทิ การช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากร การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในงานศพ รวมถึงทุนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่าง ๆ
ด้าน นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ในฐานะผู้จัดการมรดก เปิดเผยว่า รู้สึกซาบซึ้งและเป็นเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจจาก ครูจุรีพรรณ พร้อมยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และยึดมั่นตามเจตนารมณ์ที่ระบุไว้ในพินัยกรรม เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน นักเรียน และสังคมโดยรวม
ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการ “ให้” ที่ทรงคุณค่า และสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมเห็นถึงพลังของความเสียสละ แม้ในช่วงสุดท้ายของชีวิต