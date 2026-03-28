แห่ต่อคิวเติมน้ำมันลิตรละ 1 บาท ร้านขายมอเตอร์ไซค์จัดโปรโมชั่นให้ผู้ใช้ จยย.เมืองลพบุรี สวนกระแสน้ำมันแพง มีจักรยานยนต์กว่า 600 คันรอรับบริการ

วันที่ 28 มี.ค.2569 ที่ร้านจำหน่ายมอเตอร์ไซค์เฉลิมชัยลพบุรีกลการ และบริษัทโชติอนันต์เจริญจำกัด ซอยโกษา ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี ได้มีการจัดจำหน่ายน้ำมันเบนซินในราคาลิตรละ 1 บาท โดยให้ผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ ซึ่งแต่ละคันก็จะเติม 2 ลิตรไปจนถึงเต็มถัง 5 ลิตร ก็คือ 5 บาท เติมเต็มถัง

ซึ่งการจัดจำหน่ายน้ำมัน ลิตรละ 1 บาท ครั้งนี้ มีผู้นำรถจักรยานยนต์มาลงทะเบียนจอดเรียงเข้าคิว เพื่อรอเติมน้ำมัน ในราคาลิตรละ 1 บาท เป็นแถวยาวเกือบ 500 เมตร ซึ่งคันแรกมาจอดรอตั้งแต่ 6 โมงเช้า บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความคึกคัก

ผู้ที่นำรถจักรยานยนต์มาเติมน้ำมัน ลิตรละ 1 บาท ในครั้งนี้ต่างก็ดีใจ เป็นการแบ่งเบาภาระค่าน้ำมันให้กับตนเองอีกด้วย และขอบคุณผู้ที่จัดกิจกรรมจำหน่ายน้ำมันลิตรละ 1 บาท ในครั้งนี้ อีกทั้งยังมีอาหาร เป็นขนมจีนน้ำยา และน้ำดื่มแจกฟรี ให้แก่ผู้มารอคิวเติมน้ำมันในครั้งนี้ด้วย

ด้าน นายเชิดศักดิ์ ลิ้มทรงพรต กรรมการผู้จัดการบริษัทโชคอนันต์เจริญ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของร้านเฉลิมชัยลพบุรีกลการ ได้กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำมันในปัจจุบัน ตนเองรู้สึกเห็นใจผู้ใช้รถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้รถจักรยานยนต์เป็นเครื่องมือหากิน ไม่ว่าจะเป็นไรเดอร์ ส่งอาหาร หรือจักรยานยนต์รับจ้าง ซึ่งต้องแบบภาระราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น

จึงนำ น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 มาจำหน่าย ในราคาลิตรละ 1 บาท โดยแหล่งที่มาของน้ำมัน เป็นสถานประกอบการน้ำมันบางจาก ซึ่งเป็นธุรกิจสถานบริการน้ำมันของตนเอง ที่ครอบครัวทำอยู่ มาจัดจำหน่ายให้กับผู้ใช้รถจักยานยนต์ ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี เป็นการแบ่งเบาภาระ

โดยจำหน่ายในราคาลิตรละ 1 บาท สามารถเติมได้เต็มถังทุกคัน ซึ่งในวันนี้ได้เตรียมน้ำมันไว้ จำนวน 2,000 ลิตร แต่หากไม่พอก็จะนำมาเพิ่มให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้รถจักยานยนต์ เฉพาะวันนี้เพียงวันเดียว

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