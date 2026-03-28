ดรามาสะพัด สนามบินภูเก็ต นักท่องเที่ยวโวย คิว ตม.ยาวเหยียด เกือบตกเครื่อง ลือ “ช่องพิเศษ” ต้องจ่าย 200 บาท “สส.แซม” เตรียมเข้าตรวจสอบ

วันที่ 28 มี.ค. 2569 ผู้สื่อข่าว จ.ภูเก็ต รายงานว่า โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพจากเพจ “ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต Phuket Info Center” ซึ่งเป็นภาพภายในท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต แสดงให้เห็นนักท่องเที่ยวจำนวนมากยืนต่อคิวบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ฝั่งขาออกนอกประเทศ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง

ทางเพจระบุข้อความตั้งข้อสังเกตว่า นักท่องเที่ยวจำนวนมากต้องรอคิวเป็นเวลานาน และตั้งคำถามถึงกรณี “ช่องพิเศษจ่ายเพิ่ม” ซึ่งถูกกล่าวอ้างว่ามีการเรียกเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวประมาณคนละ 200 บาท เพื่อให้สามารถผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองได้รวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

รายงานระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้โดยสารจำนวนมากเดินทางออกนอกประเทศ ส่งผลให้บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองมีนักท่องเที่ยวต่อคิวยาว ใช้เวลารอค่อนข้างนาน และมีผู้โดยสารบางส่วนเกือบตกเครื่อง จนเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของสายการบินต้องเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก รับตัวผู้โดยสารบริเวณหน้าด่านเพื่อนำขึ้นเครื่องบินให้ทันเวลา

ขณะเดียวกัน ยังมีข้อสังเกตจากผู้ที่อยู่ในพื้นที่และผู้ใช้โซเชียลว่า แม้จะมีผู้โดยสารจำนวนมาก แต่ช่องบริการบางส่วนเปิดไม่ครบ ทำให้การระบายผู้โดยสารเป็นไปอย่างล่าช้า และอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

ล่าสุดมีรายงานว่า ประชาชนได้ร้องเรียนเรื่องดังกล่าวไปยัง “สส.แซม” เฉลิมพงศ์ แสงดี สส.ภูเก็ต เขต 2 พรรคประชาชน เพื่อให้ช่วยนำประเด็นนี้เข้าสู่การหารือในสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวของรัฐสภา เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน

หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เช่น

– แนะนำให้ลงพื้นที่ไปสอบถามคนที่ทำงานแถวนั้นดูนะครับ เอาคนที่ได้คุยกับนักท่องเที่ยวโดยตรงนะ(ไปถามโดยอย่าให้เขารู้นะ เพราะไม่มีใครอยากเดือดร้อน) ทุกคนจะตอบเป็นเสียงเดียวกัน และบอกเลยว่า ไม่ได้เพิ่งเป็นแบบนี้ครับ
– เคยได้ยินมาจากนักท่องเที่ยวอยู่เหมือนกัน
– ไม่เคยพัฒนา กี่ปีกี่ปีก็เป็นเหมือนเดิม
– ถ้าจริงแล้วจะเอาผิดกับใครได้ครับ รู้ๆกันอยู่กฏหมายประเทศไทย

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