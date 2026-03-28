สลด นักวิ่งมาราธอน วัย 37 ปี เสียชีวิตปริศนา เจอร่างข้างรางรถไฟ ศีรษะมีแผลฉกรรจ์ พบตั๋วโดยสารเดินทางจากอยุธยา กำลังจะไปงานวิ่งที่หัวหิน
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 28 มี.ค. 2569 พ.ต.ท.ธเนศพล แสงโชติ สว.(สอบสวน) สภ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิต 1 ราย บริเวณริมรางรถไฟ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ไปตรวจสอบ พร้อมตำรวจสายตรวจ ชุดสืบสวน และมูลนิธิพุทไธสวรรย์
ที่เกิดเหตุพบร่างชาย 1 ราย อยู่ในป่าหญ้าข้างรางรถไฟ สภาพศพเริ่มแข็ง คาดเสียชีวิตมาแล้วหลายชั่วโมง บริเวณศีรษะมีบาดแผลฉกรรจ์ และคราบเลือดแห้ง สวมเสื้อยืดสีดำ กางเกงขาสั้นสีดำ แบบนักวิ่ง ใกล้กันพบกระเป๋าเป้ และรองเท้าสีดำตกอยู่ห่างออกไปประมาณ 3 เมตร
จากการตรวจสอบภายในกระเป๋า พบโทรศัพท์มือถือ กระเป๋าสตางค์ เงินสด เอกสารสำคัญ และพาสปอร์ต รวมถึงบัตรประจำตัวประชาชน ระบุชื่อ นายณัฐวุฒิ พูลผล อายุ 37 ปี ชาว อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังพบตั๋วโดยสารรถไฟ ขบวน 102 ออกจากสถานีอยุธยา เวลา 18.59 น. ปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
นายชาคริต รื่นภาคสัตว์ พนักงานรถไฟ ให้ข้อมูลว่า ช่วงเที่ยงได้รับแจ้งจากพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานบริเวณรางรถไฟว่าพบร่างผู้เสียชีวิตอยู่ข้างทาง จึงรีบแจ้งสถานีและประสานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ เบื้องต้นพบตั๋วโดยสารตรงกับขบวนรถไฟดังกล่าว คาดว่าผู้เสียชีวิตโดยสารมากับรถไฟตั้งแต่เมื่อคืน แต่ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่ามาอยู่จุดเกิดเหตุได้อย่างไร
ด้านนายประสิทธิ์ โทนะบุตร เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิพุทไธสวรรย์ เปิดเผยว่า จากสภาพศพที่แข็งตัวและคราบเลือดแห้ง คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วระยะหนึ่ง เบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจพลัดตกรถไฟ
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เสียชีวิตเป็นนักกีฬาวิ่งมาราธอน และเป็นโค้ชให้คำแนะนำการวิ่งมาราธอนให้กับโรงเรียนและนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันมาแล้วหลายรายการในระดับประเทศ ล่าสุดผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างเดินทางไปร่วมงานวิ่งที่หัวหินช่วงเช้ามืดวันที่ 29 มี.ค.
นอกจากนี้ ทราบว่าผู้เสียชีวิตมีอาการป่วยเป็นโรคลมชักตั้งแต่เด็ก จึงหันมาออกกำลังกายด้วยการวิ่ง เพื่อรักษาโรคลมชักตามคำแนะนำของแพทย์ จะมีอาการชักเกร็งช่วงสั้นๆ ประมาณ 2-3นาที คาดว่าน่าจะเกิดอาการลมชักช่วงระหว่างเดินทาง แล้วพลัดตกลงจากรถไฟช่วงกลางคืน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มอบหมายให้อาสาสมัครมูลนิธิพุทไธสวรรย์นำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลบางปะอิน เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต พร้อมประสานญาติมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป