ทัพเรือ ผนึกสรรพสามิต จับเรือต้องสงสัย ลอบขน น้ำมันดีเซล 85,000 ลิตร ในทะเลสัตหีบ แจงที่มาไม่ได้ ปรับอ่วมกว่า 3.85 ล้านบาท
วันที่ 28 มี.ค. 2569 ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี รายงานว่า เมื่อวันที่ 27 มี.ค. ทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ บูรณาการร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ศรชล.ภาค 1) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมเจ้าท่า กรมสรรพสามิต
ภายใต้การอำนวยการและสั่งการของ ดร.พรชัย ฐีระเวช อธิบดีกรมสรรพสามิต ว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ ภูมิประเทศ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต นายสุเมธ ฤทธิ์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
โดยให้ฝ่ายป้องกันและปราบปราม 3 สรรพสามิตภาคที่ 2 สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 พร้อมชุดสหวิชาชีพจากศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดชลบุรี และกรมพลาธิการทหารเรือ ดำเนินการตรวจเรือต้องสงสัย บริเวณพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ตามอำนาจหน้าที่ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด
ผลการตรวจสอบพบเรือกลลำน้ำประเภทดัน–ลากจูง ขนาด 86.37 ตันกรอส ชื่อ “ว.กฤษณะ 9” มุ่งหน้าทิศใต้ จึงควบคุมเรือเข้าจอดที่ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ
ตรวจพบความผิดเกี่ยวกับใบอนุญาตใช้เรือตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย ไม่แสดงชื่อและหมายเลขทะเบียนเรือที่หัวเรือ โดยเอกสารใบอนุญาตระบุชื่อเรือ “ร.อนงค์ 7” ไม่ตรงกับตัวเรือ เอกสารใบอนุญาตใช้เรือและเอกสารคนประจำเรือจัดเก็บไม่ถูกต้องตามระเบียบ ส่งให้กรมเจ้าท่าดำเนินการเปรียบเทียบปรับ
นอกจากนี้ ยังตรวจพบน้ำมันเชื้อเพลิงในระวางเรือ จำนวน 85,000 ลิตร ไม่สามารถระบุที่มาได้ โดยเจ้าหน้าที่จากกรมสรรพสามิตและกรมพลาธิการทหารเรือ เก็บตัวอย่างตรวจพิสูจน์พบเป็นน้ำมันดีเซลชนิดบีศูนย์ (B0) เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต จึงส่งดำเนินการตรวจปริมาณและดำเนินคดีตามกฎหมาย เบื้องต้นมูลค่าค่าปรับประมาณ 3,857,640 บาท
กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับ ศรชล.ภาค 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันดำเนินการอย่างจริงจังในการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งน้ำมันหลีกเลี่ยงภาษี โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาน้ำมันผันผวนและมีความต้องการสูง เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าทุกภารกิจดำเนินไปตามอำนาจหน้าที่และกรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัด