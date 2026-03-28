พายุฤดูร้อนถล่ม ศรีสะเกษ ซุ้มยักษ์ พังถล่มขวางถนน หลังคาบ้านปลิวว่อน จนท.เร่งเคลียร์พื้นที่ เปิดการจราจร สำรวจความเสียหาย

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 28 มี.ค. 2569 ผู้สื่อข่าว จ.ศรีสะเกษ รายงานว่า เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มพื้นที่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ อย่างรุนแรง ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชน และสิ่งปลูกสร้างหลายแห่งได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง

โดยเฉพาะบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาล ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชน เกิดเหตุ “ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ” พังถล่มลงมาอย่างฉับพลัน ท่ามกลางความตกใจของประชาชนที่อยู่ในละแวกดังกล่าว

แรงลมที่พัดกระหน่ำอย่างหนักในช่วงเย็น สร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านที่กำลังจับจ่ายซื้อของในตลาด ต่างพากันวิ่งหลบหาที่ปลอดภัยกันอย่างโกลาหล ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าต้องรีบเก็บข้าวของเพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม

หลังเกิดเหตุ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอขุขันธ์ ได้สั่งการด่วนให้ฝ่ายปกครองอำเภอ พร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอขุขันธ์ที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน

โดยมี ส.ต.ท.วิษณุ สำเริง และนายทรงธรรม พหุสิริกุล เป็นแกนนำในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์ พร้อมทั้งจัดกำลังอาสาสมัครเข้าช่วยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่

ตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าความเสียหายกระจายหลายจุดในเขตเทศบาล ทั้งบ้านเรือนประชาชน ร้านค้า รวมถึงสิ่งปลูกสร้างสาธารณะบางแห่งได้รับความเสียหาย บ้านบางหลังคาเรือนถูกแรงลมยกหลังคาปลิวหลุดออกไป

ขณะที่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวหลายจุดถูกพัดล้มระเนระนาด เจ้าหน้าที่ต้องเร่งสำรวจเพื่อประเมินความเสียหายอย่างละเอียดอีกครั้ง นอกจากนี้ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นซ้ำซ้อนจากโครงสร้างที่ยังไม่มั่นคง และสายไฟที่อาจชำรุด เจ้าหน้าที่ได้ประสานไปยังแขวงทางหลวงในพื้นที่ เพื่อปิดการจราจรบางช่วงเป็นการชั่วคราว

โดยเฉพาะบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลที่เกิดเหตุซุ้มพังถล่ม พร้อมกันนี้ได้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าในจุดเสี่ยงทันที เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เจ้าหน้าที่ได้กันพื้นที่ และใช้เครื่องจักรเข้าช่วยเคลียร์พื้นที่อย่างเร่งด่วน พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เนื่องจากมีเศษซากวัสดุจากสิ่งปลูกสร้างที่พังถล่มกีดขวางบนถนน กระทั่งสามารถเปิดใช้งานได้ 4 ช่องทางตามปกติ จากเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และไม่มีรายงานความเสียหายต่อยานพาหนะของประชาชน

ทั้งนี้ ทางอำเภอขุขันธ์ได้สั่งการไปยังทุกตำบลในพื้นที่ ให้เร่งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมอย่างละเอียด และรายงานเข้าสู่ศูนย์บัญชาการระดับอำเภอ เพื่อรวบรวมข้อมูลและเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด ทั้งการซ่อมแซมบ้านเรือน การเยียวยาความเสียหาย รวมถึงการจัดหาที่พักชั่วคราวในกรณีที่บ้านพักอาศัยไม่สามารถอยู่อาศัยได้

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวัง เนื่องจากในช่วงนี้ยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฤดูร้อนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาล ซึ่งมักเกิดลมกระโชกแรง ฝนฟ้าคะนอง และลูกเห็บในบางพื้นที่ แนะนำให้ประชาชนตรวจสอบความแข็งแรงของบ้านเรือน และหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคง

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