บุรีรัมย์ เสียงร่ำไห้ระงม เด็กวัย 7-11 ขวบ จมน้ำเสียชีวิตหมู่ รวม 4 ศพ เผยผู้ปกครองรีบไปดับไฟที่ทุ่งนา กลับมาไม่เจอเด็กๆ ก่อนพบเหตุสลด
วันที่ 28 มี.ค. 2568 เมื่อเวลา 18.30 น. ร.ต.อ.อำนาจ อุสารัมย์ รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.ชำนิ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ รับแจ้งมีเหตุเด็กหลายคนจมน้ำ ในสระน้ำใกล้กับลำห้วยน้อย ม.7 ต.ชำนิ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ จึงประสานหน่วยกู้ภัยสว่างจรรยาธรรมจุด อ.ชำนิ ร่วมตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นสระน้ำใกล้ลำห้วยน้อย พบชาวบ้านกำลังช่วยเหลือเด็ก 4 คน ที่นำขึ้นมาจากสระน้ำ ประกอบด้วย ด.ญ.กัญญาณัฐ หมั่นนึก อายุ 11 ปี ด.ญ.สุกัญญา สายขัน อายุ 10 ปี, ด.ช.ธนทัต มณีพันธ์ อายุ 7 ปี และด.ญ.นุชจรีย์ โสมวงค์ อายุ 10 ปี หน่วยกู้ภัยได้เข้าไปช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลชำนิ แต่ทั้งหมดเสียชีวิตในเวลาต่อมา
สอบถามชาวบ้าน ทราบว่าเด็กทั้ง 4 คน ได้ไปนากับผู้ปกครองเ ระหว่างนั้นเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณที่นา ผู้ปกครองจึงไปช่วยกันดับไฟ จากนั้นจึงเดินทางกลับมา แต่ไม่พบเด็กทั้ง 4 คน จึงช่วยกันตามหา คาดว่าน่าจะจมน้ำ ผู้ปกครองกับชาวบ้านจึงช่วยกันงมดูในสระน้ำใกล้ลำห้วยน้อย
ปรากฏพบร่างเด็กทั้ง 4 คนจมอยู่ในน้ำ จึงช่วยกันนำเด็กขึ้นมาและช่วยกันซีพีอาร์ ก่อนนำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลชำนิ แต่ทั้ง 4 คนเสียชีวิตในเวลาต่อมา เนื่องจากจมน้ำเป็นเวลานาน ท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้า ครอบครัวร้องไห้ระงมโรงพยาบาล
เบื้องต้นทางผู้ปกครองเด็กไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่จึงมอบศพจัดการตามประเพณีต่อไป